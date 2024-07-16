Как покушение на Трампа связано с Украиной и когда ждать конца СВО? Отвечают эксперты

Новые мировые события так или иначе приближают конец специальной военной операции на Украине. Роль в этом сыграли не только успехи ВС РФ на фронте, но даже покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Что говорят политики и эксперты, читайте в нашем материале.

Реакция Украины на покушение Связана ли Украина с покушением? Вопрос по «Северному потоку» ещё не закрыт Прогнозы политиков впервые однозначны

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