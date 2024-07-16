Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа состоялось 13 июля. Сразу после этого происшествия президент Украины Владимир Зеленский созвал совещание. Что именно стало предметом обсуждений, остаётся только догадываться.
Трамп неоднократно критиковал Зеленского, однако его убийства удалось избежать — снайпер промахнулся, задев только ухо политика. В случае победы на выборах, Трамп может значительно уменьшить военную помощь Киеву.
Известно, что в настоящее время Украина решила пересмотреть свои взаимоотношения с Трампом: они планируют не делать дерзких заявлений, которые могут поставить под удар вероятность будущей помощи Запада. Глава Украины даже пожелал пострадавшему политику оперативного поправления своего здоровья.
Некоторые российские аналитики начали обсуждать возможное участие украинцев в покушении, однако ни правительство США, ни правительство России ещё не обсуждали публично причастность Киева к случившемуся.
Один из украинских политологов считает, что Америке давно пора сменить верхушку власти. Эти проблемы и привели Запад к покушению, которое может быть одним из нескольких.
Шведские власти закрыли дело о диверсии на «Северном потоке», не закончив его расследование. По их словам, они не смогли определить виновных, однако и результаты проделанного исследования афишировать не стали. Российское правительство данная новость не удивила: они ожидали, что Швеция предпочтёт скрыть «истинных заказчиков атаки».
Тем временем один из американских журналистов обвиняет в диверсии Запад. По его мнению, мотивом для совершения преступления могло стать опасение США, что Германия не будет поддерживать в ходе СВО Украину.
Напомним, что взрывы на трубопроводах случились еще в сентябре 2022 года. Тогда Германия не исключила вероятность диверсии, а Россия возбудила уголовное дело по факту международного терроризма.
Бойцы группировки «Север» считают, что ход СВО может измениться осенью, поскольку уже сейчас на фронте идут тяжёлые бои. Такого же мнения придерживается и полковник СБУ в отставке: он уверен, что конфликт между Россией и Украиной может разрешиться к концу лета.
Британский эксперт уверен, что Украина проиграет в конфликте: он подчеркнул, что ситуация на фронте развивается молниеносно, а ВСУ находятся на грани своих возможностей.