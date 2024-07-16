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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Чёрное море

Как недорого провести отпуск в Крыму? Топ-6 красивых мест

16 июля 2024, 10:09
Фото: 1MI
Чёрное море

Туристам напомнили о хороших местах для отдыха в Крыму

Где же отдыхать летом, как не в Крыму? Относительно близкий и комфортный курорт может быть ещё и бюджетным, делятся журналисты newia.ru.
Сюжет
Туризм

Крымский полуостров до сих пор является фаворитом в плане отдыха у многих туристов. Где ещё можно хорошо провести отпуск, кроме Ялты и Евпатории?

Топ таких мест открывает Керчь. Там есть сразу два моря — Чёрное и Азовское, а ещё песчаные пляжи и интересные достопримечательности.

Следующий — город-посёлок Щёлкино. Находится он на берегу живописного Казантипского залива. Отличается особенной природной красотой, песчаными пляжами с небольшими углублениями, множеством возможностей для активного отдыха на берегу.

Посёлок Солнечногорское. Расположен он по соседству с Алуштой. Из преимуществ, помимо бюджетных цен на жильё, — чистый воздух и нетронутая человеком природа, знаменитая гора Демерджи и водопад Джур-Джур.

Небольшой посёлок Партенит тоже находится рядом. Здесь можно недорого арендовать жильё у частников и съездить в соседние Алушту и Ялту.

Кача находится в западной части полуострова. Там вас будут ждать просторные пляжи, уютные апартаменты для ценителей удобств и многое другое.

Завершает рейтинг Поповка или, как говорят, крымские Мальдивы. Всё потому, что здесь такие же белоснежные пески и прозрачная изумрудная вода, как на курорте в Южной Азии. В этом месте можно принять грязевые ванны, порыбачить и просто насладиться живописностью морского края.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Крым#Туризм#Отпуск#Достопримечательности#Бюджетный отдых
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