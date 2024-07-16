Как недорого провести отпуск в Крыму? Топ-6 красивых мест

Завершает рейтинг Поповка или, как говорят, крымские Мальдивы. Всё потому, что здесь такие же белоснежные пески и прозрачная изумрудная вода, как на курорте в Южной Азии. В этом месте можно принять грязевые ванны, порыбачить и просто насладиться живописностью морского края.