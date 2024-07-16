Как недорого провести отпуск в Крыму? Топ-6 красивых мест

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Крымский полуостров до сих пор является фаворитом в плане отдыха у многих туристов. Где ещё можно хорошо провести отпуск, кроме Ялты и Евпатории?
Топ таких мест открывает Керчь. Там есть сразу два моря — Чёрное и Азовское, а ещё песчаные пляжи и интересные достопримечательности.
Следующий — город-посёлок Щёлкино. Находится он на берегу живописного Казантипского залива. Отличается особенной природной красотой, песчаными пляжами с небольшими углублениями, множеством возможностей для активного отдыха на берегу.
Посёлок Солнечногорское. Расположен он по соседству с Алуштой. Из преимуществ, помимо бюджетных цен на жильё, — чистый воздух и нетронутая человеком природа, знаменитая гора Демерджи и водопад Джур-Джур.
Небольшой посёлок Партенит тоже находится рядом. Здесь можно недорого арендовать жильё у частников и съездить в соседние Алушту и Ялту.
Кача находится в западной части полуострова. Там вас будут ждать просторные пляжи, уютные апартаменты для ценителей удобств и многое другое.
Завершает рейтинг Поповка или, как говорят, крымские Мальдивы. Всё потому, что здесь такие же белоснежные пески и прозрачная изумрудная вода, как на курорте в Южной Азии. В этом месте можно принять грязевые ванны, порыбачить и просто насладиться живописностью морского края.