Из реестра избирателей Белгорода за полгода исключили 9 тысяч человек

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Из реестра избирателей в Белгороде за полгода исключили 9 тысяч человек. Данные по численности избирателей на 1 июля 2024 года предоставила Белгородская избирательная комиссия.
Всего в Белгороде на середину года числится 274 тысячи 647 граждан, имеющих право голоса. 317 из них проходят военную службу по призыву в воинской части, что на 4 тысячи меньше, чем было таких избирателей в июле 2023 года, и на 2,5 тысячи, чем полгода назад — на 1 января 2024 года.
1 июля 2023 года в Белгороде было 278 тысяч 529 избирателей, на 1 января 2024 — 277 тысяч 242 человека.
ТИК пояснил, что такие колебания связаны с миграцией, естественными демографическими изменениями и изменением количества военнослужащих.
С января по июль исключили 9464 избирателей:
Включили в список избирателей 6869 человек: