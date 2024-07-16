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Из реестра избирателей Белгорода за полгода исключили 9 тысяч человек

Из реестра избирателей Белгорода за полгода исключили 9 тысяч человек

16 июля 2024, 14:51
Фото: 1MI
Данные предоставил ТИК за период с 1 января по 1 июля 2024 года. Кто эти люди и по каким причинам были исключены — читайте в материале Бел.Ру.

Из реестра избирателей в Белгороде за полгода исключили 9 тысяч человек. Данные по численности избирателей на 1 июля 2024 года предоставила Белгородская избирательная комиссия.

Всего в Белгороде на середину года числится 274 тысячи 647 граждан, имеющих право голоса. 317 из них проходят военную службу по призыву в воинской части, что на 4 тысячи меньше, чем было таких избирателей в июле 2023 года, и на 2,5 тысячи, чем полгода назад — на 1 января 2024 года.

1 июля 2023 года в Белгороде было 278 тысяч 529 избирателей, на 1 января 2024 — 277 тысяч 242 человека.

ТИК пояснил, что такие колебания связаны с миграцией, естественными демографическими изменениями и изменением количества военнослужащих.

С января по июль исключили 9464 избирателей:

  • 5385 человек изменили место постоянной регистрации, 3384 получили прописку за пределами Белгорода, 2001 человек поменял её в пределах города.
  • Умерло или было признано судом умершими 2 тысячи 166 человек.
  • Признан недееспособным один человек.
  • Двойников в реестре было найдено 1 тысяча 198 человек.
  • Окончили службу в армии 714 человек.

Включили в список избирателей 6869 человек:

  • 5041 человек из-за смены постоянной регистрации, из других городов появилось 3040 человек, 2001 человек поменял регистрацию внутри Белгорода.
  • Получили право голоса по случаю совершеннолетия 1613 человек.
  • Прибыло с военной службы 211 человек.
  • Четыре человека вернулось из мест лишения свободы.
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#Алёна Мальцева#Общество#Политика#Избиратели#Избирательная комиссия#Белгород
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