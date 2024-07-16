Из реестра избирателей Белгорода за полгода исключили 9 тысяч человек

Всего в Белгороде на середину года числится 274 тысячи 647 граждан, имеющих право голоса. 317 из них проходят военную службу по призыву в воинской части, что на 4 тысячи меньше, чем было таких избирателей в июле 2023 года, и на 2,5 тысячи, чем полгода назад — на 1 января 2024 года.