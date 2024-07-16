Гладков: за 2024 год в Белгородской области отремонтировали 11 региональных дорог

Posted 16 июля, 13:29
Published 16 июля, 13:29
Modified 16 июля, 13:31
Updated 16 июля, 13:31
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о завершении ремонта трехкилометрового участка дороги Иващенково-Березки в Алексеевском городском округе.
Он подчеркнул, что дорога не ремонтировалась около 30 лет, и выразил надежду, что местные жители и водители уже успели заметить улучшения, появившиеся на участке после ремонтных работ.
Надеюсь, что жители близлежащих населённых пунктов, те, кто часто проезжает по этому участку дороги, уже заметили все изменения в лучшую сторону. Постараемся продолжать эту работу и дальше, потому что работы с дорогами, в том числе и в Алексеевском округе, конечно, ещё много.
Вячеслав Гладков
Всего в рамках нацпроекта строители отремонтировали 11 региональных дорог в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Ивнянском, Красненском и Ракитянском районах, а также в Алексеевском, Новооскольском, Старооскольском, Шебекинском и Яковлевском городских округах. Общая их протяжённость составила 39 километров — на ремонт из областного бюджета выделили 1,3 млрд рублей.
За весь 2024 год в регионе планируется обновить 101 объект.