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Posted 16 июля, 13:29

Published 16 июля, 13:29

Modified 16 июля, 13:31

Updated 16 июля, 13:31

Гладков: за 2024 год в Белгородской области отремонтировали 11 региональных дорог

Гладков: за 2024 год в Белгородской области отремонтировали 11 региональных дорог

16 июля 2024, 13:29
Фото: 1MI
Сюжет
Касается каждого
В Белгородской области завершились ремонтные работы очередной автодороги — на этот раз улучшения коснулись участка в Алексеевском горокруге. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», отметили в областном правительстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о завершении ремонта трехкилометрового участка дороги Иващенково-Березки в Алексеевском городском округе.

Он подчеркнул, что дорога не ремонтировалась около 30 лет, и выразил надежду, что местные жители и водители уже успели заметить улучшения, появившиеся на участке после ремонтных работ.

Надеюсь, что жители близлежащих населённых пунктов, те, кто часто проезжает по этому участку дороги, уже заметили все изменения в лучшую сторону. Постараемся продолжать эту работу и дальше, потому что работы с дорогами, в том числе и в Алексеевском округе, конечно, ещё много.
Вячеслав Гладков

Всего в рамках нацпроекта строители отремонтировали 11 региональных дорог в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Ивнянском, Красненском и Ракитянском районах, а также в Алексеевском, Новооскольском, Старооскольском, Шебекинском и Яковлевском городских округах. Общая их протяжённость составила 39 километров — на ремонт из областного бюджета выделили 1,3 млрд рублей.

За весь 2024 год в регионе планируется обновить 101 объект.

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