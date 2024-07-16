ФОМС рассказали и беременности и родах по ОМС

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Будущие мамы могут наблюдаться в любых женских консультациях, независимо от места жительства и регистрации. По полису ОМС они могут вставать на учет в женской консультации, сдавать анализы, проходить осмотры гинеколога, узких специалистов, делать УЗИ, КТГ, аудиологический скрининг, им гарантирована госпитализация с целью родоразрешения и право получать последующую медицинскую помощь для роженицы и новорожденного.
При наличии медицинских показаний эпидуральная анестезия также предоставляется бесплатно. Кроме того, роды могут проходить в присутствии одного из близких. С этого года в базовую программу ОМС также включены услуги медицинского психолога.
Иногда для наблюдения беременных требуется высокотехнологичная медицинская помощь, которая также предоставляется по полису ОМС. Женщины имеют право на бесплатную медицинскую помощь не только во время беременности и родов, но и в послеродовой период, а также при абортах, врожденных аномалиях и некоторых состояниях у детей в перинатальный период.
С 2024 года граждане в возрасте от 18 до 49 лет смогут бесплатно проходить оценку репродуктивного здоровья в рамках диспансеризации по полису ОМС. Это поможет выявить заболевания или состояния, которые могут повлиять на беременность, а также факторы риска их развития.
Консультации по интересующим вопросам можно получить в страховых медицинских организациях, выдавших полис ОМС, а также по телефонам горячих линий территориальных фондов.