bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

YouTube

«Это акт цензуры»: Роскомнадзор потребовал Google разблокировать YouTube-каналы РФ

16 июля 2024, 13:30
Фото: 1MI
YouTube

Роскомнадзор требует разблокировать канал белгородского ГТРК и ещё 206 ресурсов

С 2020 года Google заблокировал более 200 аккаунтов СМИ, органов власти, предприятий, спортивных клубов и общественных деятелей на YouTube. Письмо с требованием о разблокировке ведомство отправило гендиректору Google LLC Сундару Пичаи, сообщили ТАСС.

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать более 200 аккаунтов СМИ, федеральных органов власти, предприятий, спортивных клубов, а также общественных, политических и музыкальных деятелей, которые поддерживают Россию и действия властей на онлайн-платформе YouTube.

Федеральная служба по надзору заявила, что действия видеохостинга можно рассматривать как акт цензуры, а YouTube проводит бескомпромиссно русофобскую политику.

С 2020 года ограничительные меры были введены в отношении 207 российских ресурсов. 40% из них были заблокированы за первую половину 2024 года. В их числе оказался и канал белгородского филиала ГТРК.

YouTube заблокировал канал белгородского филиала ГТРК
Узнать подробнее
Читайте также:
Докажите, что лучшее: ФАС выдала предупреждение «Тинькофф Банку» за ролик на YouTubeПользователи YouTube и ряда соцсетей сообщают о масштабном сбоеНезрячий певец из Луганска ведет канал на YouTube и пытается сделать мир добрее
#Валерия Колесникова#Роскомнадзор#Санкции#Россия#GOOGLE#Шаман#Youtube#Олег Газманов#Артемий Лебедев#Захар Прилепин
Подпишитесь
Только в бронежилете и с военными: белгородцам ограничат доступ в 14 сёл
Сегодня, 14:37
Гладков назвал число раненых и погибших в Белгородской области с начала СВО
Сегодня, 12:03
«Человек в рубашке родился». Парень выжил после попадания снаряда в дом в Грайвороне
Сегодня, 14:59
Гладков рассказал белгородцам, что уходит на больничный, но вернётся к понедельнику
Сегодня, 15:25
Экс-мэру Старого Оскола Александру Сергиенко продлили арест ещё на три месяца
Сегодня, 13:21
Выбирай осмотрительно. Когда ошибка выбора может стоить жизни: как и у кого нужно покупать бронезащиту
Сегодня, 12:27