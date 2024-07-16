«Это акт цензуры»: Роскомнадзор потребовал Google разблокировать YouTube-каналы РФ

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать более 200 аккаунтов СМИ, федеральных органов власти, предприятий, спортивных клубов, а также общественных, политических и музыкальных деятелей, которые поддерживают Россию и действия властей на онлайн-платформе YouTube.
Федеральная служба по надзору заявила, что действия видеохостинга можно рассматривать как акт цензуры, а YouTube проводит бескомпромиссно русофобскую политику.
С 2020 года ограничительные меры были введены в отношении 207 российских ресурсов. 40% из них были заблокированы за первую половину 2024 года. В их числе оказался и канал белгородского филиала ГТРК.