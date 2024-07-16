«Человек в рубашке родился». Парень выжил после попадания снаряда в дом в Грайвороне

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
На одной из улиц Грайворона стоит полностью разрушенный дом. Снесённая стена даёт возможность оценить остатки внутреннего интерьера: старые обои, подростковые плакаты. Как журналисту Бел.Ру рассказал живущий недалеко сосед, здесь под завалами выжил 17-летний парень.
«Ни одной царапины. Человек в рубашке родился. Лежал под этой стеной. И вылез как-то, целый остался. А бабушку… Лежит сейчас во второй, ноги посекло. 24-го числа это было».
Ещё один местный житель поделился, что подобные ситуации происходят в Грайвороне чуть ли ни каждый день.
«Я вышел утром на крыльцо, слышу, что их танк на границе, там же десять километров. И слышу выходы, слышу прилёты. Семь раз бахнул не спеша, а в ответ тишина. Тут день прожил — и слава богу».
Больше историй из жизни Грайворона сегодня читайте в цикле публикаций Бел.Ру.