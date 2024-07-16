Белгородский врач рассказал, как избежать заражения ротавирусом на море

Таким образом, главный фактор распространения кишечных инфекций на курортах — большое скопление людей и несоблюдение мер гигиены. Поэтому чтобы отпуск не омрачили рвота и диарея, следуют придерживаться рекомендаций врача, чтобы обезопасить себя и своих близких. Но даже несмотря на все неприятные сюрпризы белгородцы продолжают отправляться в Краснодарский край и Крым в надежде, что их минует участь обнимания с унитазом. Для многих это даже и не так страшно, как ежедневные обстрелы со стороны ВСУ — там хоть поспать можно спокойно.