Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
В разгар летнего сезона на черноморских курортах России увеличивается число звонков в скорую помощь. В большинстве случаев медики ставят туристам диагноз «ротавирусная инфекция». Как рассказала журналистам Бел.Ру белгородка Анна, не обошла стороной инфекция и её семью, особенно досталось ребёнку.
Стоит отметить, что Анна вместе с мужем и ребёнком ранее проводила летний отпуск в Крыму. Там о ротавирусной инфекции они не слышали, но стоило белгородцам отправиться в Краснодарский край, как туристы почувствовали все прелести бушующей инфекции.
Первые симптомы появились у ребёнка — рвота, температура и жидкий стул. Хотя семья предпочитает готовить самостоятельно, не покупая еду в кафе или на пляже. Поэтому, как отметила Анна, грешить приходиться на море, которое после шторма было не совсем прозрачное.
Следом инфекцию подхватила сама белгородка и её супруг. У взрослых симптомы были менее выражены, тем не менее, это оставило свой отпечаток на отпуске. Как следствие, белгородцы решили, что в этот курортный город они больше не поедут и будут искать малолюдные места.
Так что является источником ротавирусной инфекции — большое скопление людей или грязное море? На вопросы журналистов Бел.Ру ответил семейный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Дмитрий Свинаков.
По словам врача, ротавирусная инфекция — острое заболевание, которое вызывает одноимённый возбудитель. Обычно оно сопровождается диареей, рвотой и повышенной температурой. Заразиться можно практически в любом месте. Основные пути передачи:
Распространителем вируса является либо больной человек либо вирусоноситель. Это человек, который сам не страдает от симптомов инфекции, но является резервуаром и может распространять инфекцию. Ротавирус опасен тем, что он очень заразен и стоек во внешней среде — может сохраняться длительное время на руках, поверхностях предметах обихода (до нескольких недель), а также в воде, особенно стоячей (до нескольких месяцев).
Дмитрий Свинаков
Инкубационный период может быть разный — от нескольких часов до пяти-семи суток. Но чаще всего — это один-два дня.
Самое основное — следить за гигиеной, мыть чаще руки, особенно после посещения общественных мест, мыть руки перед едой и не прикасаться грязными руками к лицу, мыть фрукты и овощи, желательно в горячей воде, купаться только в разрешённых местах, потому что в таких водоёмах производят забор проб и проверку на различные возбудители.
Таким образом, главный фактор распространения кишечных инфекций на курортах — большое скопление людей и несоблюдение мер гигиены. Поэтому чтобы отпуск не омрачили рвота и диарея, следуют придерживаться рекомендаций врача, чтобы обезопасить себя и своих близких. Но даже несмотря на все неприятные сюрпризы белгородцы продолжают отправляться в Краснодарский край и Крым в надежде, что их минует участь обнимания с унитазом. Для многих это даже и не так страшно, как ежедневные обстрелы со стороны ВСУ — там хоть поспать можно спокойно.
Напомним, ранее в детском лагере «Юность» в Евпатории произошёл случай массового заболевания детей, которых госпитализировали с одинаковыми симптомами в больницу. После того, как родители выразили свои опасения, администрация лагеря приняла решение о проведении проверки со стороны Роспотребнадзора. Ситуацию прокомментировало министерство образования Белгородской области.
Врачи сначала предположили, что дети страдают от «неустановленного пищевого отравления», но затем пришли к выводу, что причиной их недомогания могут быть солнечный удар и ротавирус.