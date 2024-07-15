Всё в общем порядке: какие пособия положены беременным при ликвидации компании

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку, согласно которой уволенные в связи с ликвидацией организации беременные женщины будут получать пособие в размере установленного в регионе прожиточного минимума, сообщает ТАСС.
Поскольку в Белгородской области из-за неспокойной оперативной ситуации случаи ликвидации предприятий не редкость, журналисты Бел.Ру решили выяснить, на что сейчас могут претендовать будущие мамы, если они лишатся работы.
В региональном правительстве нам сообщили, что с 1 января 2024 года на единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» регионального Центра занятости населения поступили сведения от 37 работодателей, которые сообщили о предстоящей ликвидации организации или прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Что касается количества беременных женщин, которые остались без работы с начала года из-за ликвидации предприятий, в центре занятости населения информацией не располагают.
При этом в правительстве нам рассказали, что процедура увольнения беременной женщины при ликвидации не отличается от порядка расторжения трудовых отношений с другими сотрудниками.
Сокращённому работнику положен средний месячный заработок на период трудоустройства при условии, что он не является совместителем, сезонным работником или тем, с кем заключили трудовой договор на срок в пределах двух месяцев. При этом период, за который выплачивается средний заработок, не может превышать трёх месяцев после увольнения с зачётом выходного пособия.
Средний месячный заработок за третий месяц выплачивается работнику в исключительных случаях по решению службы занятости при условии, что в течение 14 рабочих дней со дня увольнения сотрудник обратился в Центр занятости населения и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения.
На сегодняшний день в региональном Центре занятости населения на учёте состоит одна беременная женщина. Ей назначили пособие по безработице в размере: в первые три месяца после регистрации — 13 739 рублей, с третьего по шестой месяцы — 5370 рублей.
Чтобы встать на учёт, соискателю необходимо подать заявление через цифровую платформу «Работа в России». Перед регистрацией необходимо подготовить следующие документы: паспорт, трудовую книжку, документ об образовании, свидетельство о рождении ребёнка (если есть дети), реквизиты банковской карты «Мир».
В правительстве добавили, что закон о занятости не запрещает беременным женщинам приобрести статус безработных. При этом постановка на учёт в службе занятости будущих мам проходит в общем порядке. Пособие по безработице женщина получает только при сроке беременности до 30 недель. В это время ей подбирают подходящую работу.
Согласно закону, безработными признаются:
При этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего заработка сотрудникам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата.
В первые три месяца после регистрации в качестве безработного в центре занятости соискателю выплачивают до 75% от среднего заработка за три месяца на последнем месте работы, но не менее 1613 рублей и не более 13 739 рублей, с третьего по шестой месяцы — в размере 60% от среднего заработка, но не более 5370 рублей и не менее 1 611 рублей, при условии наличия 26 недель трудовых отношений в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы.
Напомним, ранее стало известно, что Белгородская область, где 44,7 тысячи неработающих при 793 тысячах трудоустроенных, занимает второе место по численности граждан, составляющих кадровый резерв в Черноземье.
Самый значительный кадровый резерв в Черноземном макрорегионе зафиксировали в Воронежской области — 86,1 тысяч человек. Там проживает 1,1 миллион трудоустроенных граждан, поэтому доля кадрового резерва достигает 7,4%.