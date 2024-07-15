Всё в общем порядке: какие пособия положены беременным при ликвидации компании

В первые три месяца после регистрации в качестве безработного в центре занятости соискателю выплачивают до 75% от среднего заработка за три месяца на последнем месте работы, но не менее 1613 рублей и не более 13 739 рублей, с третьего по шестой месяцы — в размере 60% от среднего заработка, но не более 5370 рублей и не менее 1 611 рублей, при условии наличия 26 недель трудовых отношений в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы.