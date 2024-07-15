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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Витамин D3 влияет на увеличение мышечной массы у спортсменов

Витамин D3 влияет на увеличение мышечной массы у спортсменов

15 июля 2024, 11:34
Фото: 1MI
Давно известно, что дефицит витамина D приводит к усталости и мышечной слабости. Учёные захотели выяснить, могут ли добавки с витамином D3 повысить мышечную силу у спортсменов. Результатами поделилось издание «Новая Хакасия».

В ходе исследования учёные хотели выяснить, могут ли добавки с витамином D3 повысить мышечную силу спортсменов как в верхней, так и в нижней части тела.

Для справки: витамин D3 — это одна из форм всем известного витамина D. В отличие от D2, который синтезируется в растениях и грибах, витамин D3 вырабатывается в организме животных и людей. Благодаря этому он лучше усваивается.

В ходе исследования обнаружено, что приём витамина D3 способствует увеличению общей силы у участников, включая усиление жима лёжа, а также статистически значимое повышение силы квадрицепсов.

В 2020 году было проведено исследование, которое показало, что около 40% жителей Европы страдают от дефицита витамина D, а 13% из них испытывают острую нехватку этого витамина. Дефицит витамина D может приводить к мышечной слабости и чувству усталости.

Ежедневная норма витамина D для взрослых до 50 лет составляет от 600 до 800 международных единиц (15–20 мкг), для пожилых людей — от 800 до 1000 МЕ (20–25 мкг), а для беременных и кормящих женщин — от 800 до 1200 МЕ (20–30 мкг).

Летом витамин D можно получать от солнечных лучей, но зимой многие россияне не получают его в достаточном количестве. Поэтому важно компенсировать недостаток витамина D с помощью пищи. К продуктам, богатым этим витамином, относятся жирная рыба, красное мясо, печень и яйца. Витамин D3 также выпускают в таблетках и капсулах.

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