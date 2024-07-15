Видеокамеры помогли задержать 12 человек в федрозыске и раскрыть 72 преступления

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Как отметил чиновник, на сегодняшний день вопрос безопасности является одним из самых важных. Поэтому в регионе продолжают развивать проект «Безопасный город». Это интеллектуальная система видеонаблюдения с камерами, искусственным интеллектом, возможностью распознавания и предотвращения определённых чрезвычайных ситуаций.
Всего за первую половину 2024 года установили 225 камер видеонаблюдения. Система помогла найти 21 без вести пропавшего человека, раскрыть 72 преступления, оказать содействие УФСИН в поиске шести человек, которые находились в федеральном розыске, а также задержать 12 человек, которые находились в федеральном розыске.
Напомним, ранее стало известно, что системы видеонаблюдения с распознаванием лиц временно не используют в Белгороде.