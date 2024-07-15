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Published Сегодня, 09:25

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Видеокамеры помогли задержать 12 человек в федрозыске и раскрыть 72 преступления

Видеокамеры помогли задержать 12 человек в федрозыске и раскрыть 72 преступления

15 июля 2024, 09:25
Фото: 1MI
В ходе оперсовещания министр цифрового развития области Сергей Четвериков рассказал о реализации проекта «Безопасный город» в Белгородской области. Всего за полгода в регионе установили 225 уличных камер видеонаблюдения.

Как отметил чиновник, на сегодняшний день вопрос безопасности является одним из самых важных. Поэтому в регионе продолжают развивать проект «Безопасный город». Это интеллектуальная система видеонаблюдения с камерами, искусственным интеллектом, возможностью распознавания и предотвращения определённых чрезвычайных ситуаций.

Всего за первую половину 2024 года установили 225 камер видеонаблюдения. Система помогла найти 21 без вести пропавшего человека, раскрыть 72 преступления, оказать содействие УФСИН в поиске шести человек, которые находились в федеральном розыске, а также задержать 12 человек, которые находились в федеральном розыске.

Напомним, ранее стало известно, что системы видеонаблюдения с распознаванием лиц временно не используют в Белгороде.

Белгород перестал использовать камеры на «Паутине» из-за оперативной обстановки
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Проект#Полиция#Безопасность#Преступления#Видеонаблюдение#Оперативное совещание#Чрезвычайные ситуации#Белгород#Искусственный интеллект#Задержания#Поиск людей
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