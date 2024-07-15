В Белгороде запустили льготный проезд. Кого он коснётся?

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Льготный проезд для дачников ввели в Белгороде на маршруте №146 «„Энергомаш“ — Ясные Зори — Устинка». Для того, чтобы воспользоваться данной скидкой, необходимо обратиться к водителю и сообщить название вашей остановки: если рядом располагаются дачные участки, то проезд будет бесплатным.
Воспользоваться льготой можно будет в выходные и праздничные дни.
Для остальных же пассажиров стоимость проезда останется прежней.
Отметим, что ранее скидки на проезд в общественном транспорте могли получить также студенты, пенсионеры, инвалиды и другие льготники.