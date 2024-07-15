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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

На маршруте № 146 в Белгороде запустили льготный проезд

В Белгороде запустили льготный проезд. Кого он коснётся?

15 июля 2024, 13:23
Фото: 1MI

На маршруте № 146 в Белгороде запустили льготный проезд

Льготным проездом смогут воспользоваться владельцы дачных участков: проезд на автобусе №146 станет для них бесплатным в выходные и праздничные дни. Подробности сообщил Организатор пассажирских перевозок.
Сюжет
Автобус

Льготный проезд для дачников ввели в Белгороде на маршруте №146 «„Энергомаш“ — Ясные Зори — Устинка». Для того, чтобы воспользоваться данной скидкой, необходимо обратиться к водителю и сообщить название вашей остановки: если рядом располагаются дачные участки, то проезд будет бесплатным.

Воспользоваться льготой можно будет в выходные и праздничные дни.

Для остальных же пассажиров стоимость проезда останется прежней.

Отметим, что ранее скидки на проезд в общественном транспорте могли получить также студенты, пенсионеры, инвалиды и другие льготники.

Белгородские власти пока не решили, когда и как сильно подорожает проезд
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Автобус#Рейс#Маршрут#Новости Белгорода#Льготный проезд#Белгород#Дачники
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