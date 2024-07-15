Урожай не будут собирать в белгородском приграничье из-за обстрелов

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В 15-километровой приграничной зоне, где чаще всего происходят атаки со стороны ВСУ, находится 71,5 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур. Из-за сложной оперативной обстановки в этих районах уборка урожая не планируется.
По той же причине некоторые сельхозтоваропроизводители не смогли провести традиционную предуборочную опашку полей в соответствии с противопожарными нормами.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Антоненко сообщил, что планируемая площадь уборки составляет 65,5 тысячи гектаров. Все 236 задействованных комбайнов оснащены огнетушителями, а за каждым уборочным комплексом закреплён трактор с ёмкостью, наполненной водой, мотопомпой и насосом. Для оперативного реагирования на возгорания в сельскохозяйственных предприятиях создано более 100 пожарных дружин. На сегодняшний день уже убрано более 15 тысячи гектаров, а всего предстоит убрать около 600 тысяч гектаров.
Напомним, губернатор 8 июля поручил оперативно выполнить опашку полей.