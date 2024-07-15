Урожай не будут собирать в белгородском приграничье из-за обстрелов

Министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Антоненко сообщил, что планируемая площадь уборки составляет 65,5 тысячи гектаров. Все 236 задействованных комбайнов оснащены огнетушителями, а за каждым уборочным комплексом закреплён трактор с ёмкостью, наполненной водой, мотопомпой и насосом. Для оперативного реагирования на возгорания в сельскохозяйственных предприятиях создано более 100 пожарных дружин. На сегодняшний день уже убрано более 15 тысячи гектаров, а всего предстоит убрать около 600 тысяч гектаров.