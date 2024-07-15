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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Уборка урожая

Урожай не будут собирать в белгородском приграничье из-за обстрелов

15 июля 2024, 12:24
Фото: 1MI
Уборка урожая

Около 6000 га зерновых решили не убирать в Белгородской области

В 15-километровой приграничной зоне из-за сложной оперативной обстановки и постоянных обстрелов решено не собирать урожай. На этой территории находится 71 500 гектаров зерновых и зернобобовых культур. Министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Антоненко сообщил подробности.

В 15-километровой приграничной зоне, где чаще всего происходят атаки со стороны ВСУ, находится 71,5 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур. Из-за сложной оперативной обстановки в этих районах уборка урожая не планируется.

По той же причине некоторые сельхозтоваропроизводители не смогли провести традиционную предуборочную опашку полей в соответствии с противопожарными нормами.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Антоненко сообщил, что планируемая площадь уборки составляет 65,5 тысячи гектаров. Все 236 задействованных комбайнов оснащены огнетушителями, а за каждым уборочным комплексом закреплён трактор с ёмкостью, наполненной водой, мотопомпой и насосом. Для оперативного реагирования на возгорания в сельскохозяйственных предприятиях создано более 100 пожарных дружин. На сегодняшний день уже убрано более 15 тысячи гектаров, а всего предстоит убрать около 600 тысяч гектаров.

Напомним, губернатор 8 июля поручил оперативно выполнить опашку полей.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Урожай#Сельское хозяйство#Приграничная зона#Комбайны#Белгород#Андрей Антоненко#Обстрелы
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