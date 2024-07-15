«Случилось горе»: Гладков сообщил печальную новость из белгородского приграничья

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Вчера, 14 июля, Белгородская область вновь была под обстрелами ВСУ. Ситуация по-прежнему остаётся тяжёлой в Белгородском районе, Шебекинском и Грайворонском горокругах.
Ранено за день восемь мирных жителей. Четверо — в Белгородском районе. Среди пострадавших есть девятимесячный ребёнок. Все раненые остаются в больницах, их состояние оценивают как средней степени тяжести.
Ещё четверо мирных жителей накануне пострадали в Шебекинском горокруге. Трое были доставлены в областную клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Одному оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой на дальнейшее лечение.
Помимо этого, в ночь с 13 на 14 июля погиб житель посёлка Красное.