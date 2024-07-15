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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Последствия обстрела, фото тематическое

«Случилось горе»: Гладков сообщил печальную новость из белгородского приграничья

15 июля 2024, 06:55
Фото: bel.ru
Последствия обстрела, фото тематическое

Восемь человек ранены за день в Белгородской области

В результате атак 14 июля пострадали восемь мирных жителей. Кроме того, стало известно о гибели ещё одного мужчины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Вчера, 14 июля, Белгородская область вновь была под обстрелами ВСУ. Ситуация по-прежнему остаётся тяжёлой в Белгородском районе, Шебекинском и Грайворонском горокругах.

Ранено за день восемь мирных жителей. Четверо — в Белгородском районе. Среди пострадавших есть девятимесячный ребёнок. Все раненые остаются в больницах, их состояние оценивают как средней степени тяжести.

Ещё четверо мирных жителей накануне пострадали в Шебекинском горокруге. Трое были доставлены в областную клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Одному оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой на дальнейшее лечение.

Помимо этого, в ночь с 13 на 14 июля погиб житель посёлка Красное.

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