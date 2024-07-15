С белгородца взыскали почти полмиллиона рублей из-за дуба

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В феврале 2024 года житель региона отправился в урочище Шляхово-Городище за дровами. Там он спилил дуб, который планировал использовать в качестве заголовки для дров и материала для продажи дубовой колоды. Тем самым он нанёс ущерб лесному фонду в размере 452 тысячи рублей. В последующем мужчину задержали.
17 июня Корочанский районный суд рассмотрел дело о незаконной вырубке деревьев. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд приговорил мужчину к 350 часам обязательных работ. Кроме того, был удовлетворён гражданский иск ОКУ «Корочанское лесничество» на сумму причинённого ущерба — 452 373 рубля. Его виновный также обязан выплатить.
Приговор вступил в законную силу.