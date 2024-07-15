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Вырубка

С белгородца взыскали почти полмиллиона рублей из-за дуба

15 июля 2024, 14:37
Фото: 1MI
Вырубка

Белгородца осудили за незаконную вырубку

За незаконную вырубку дерева в урочище Шляхово-Городище против белгородца возбудили уголовное дело. Он приговорён к обязательным работам и выплате компенсации в размере почти полумиллиона рублей. Подробности сообщили в пресс-службе Корочанского районного суда.

В феврале 2024 года житель региона отправился в урочище Шляхово-Городище за дровами. Там он спилил дуб, который планировал использовать в качестве заголовки для дров и материала для продажи дубовой колоды. Тем самым он нанёс ущерб лесному фонду в размере 452 тысячи рублей. В последующем мужчину задержали.

17 июня Корочанский районный суд рассмотрел дело о незаконной вырубке деревьев. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд приговорил мужчину к 350 часам обязательных работ. Кроме того, был удовлетворён гражданский иск ОКУ «Корочанское лесничество» на сумму причинённого ущерба — 452 373 рубля. Его виновный также обязан выплатить.

Приговор вступил в законную силу.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Уголовное дело#Дуб#Белгород#Вырубка деревьев#Дрова
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