С белгородца взыскали почти полмиллиона рублей из-за дуба

В феврале 2024 года житель региона отправился в урочище Шляхово-Городище за дровами. Там он спилил дуб, который планировал использовать в качестве заголовки для дров и материала для продажи дубовой колоды. Тем самым он нанёс ущерб лесному фонду в размере 452 тысячи рублей. В последующем мужчину задержали.