Результаты сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Белгородской области ухудшились по четырём дисциплинам

В этом году Белгородская область показала прирост положительных итоговой аттестации по многим предметам не только в сравнении с результатами прошлого года, но и с результатами общероссийскими. Последнее касается ЕГЭ. Тяжело дались 9 и 11 классам русский язык и литература, но есть и другие.

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