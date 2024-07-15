Результаты сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Белгородской области ухудшились по четырём дисциплинам

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Как отметил Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области, показатели по семи предметам учащихся в 9 классах улучшились. В 2023 году показатель доли сдавших на «4» и «5» составил 64,9%, в 2024 году — вырос до 65,7%.
По английскому языку белгородские дети показывают достаточно стабильные знания (хорошисты и отличники среди сдавших — 87,8%), лучше стали сдавать химию, физику, биологию, историю, обществознание, математику и информатику.
Однако менее удачными оказались результаты по литературе и русскому языку. Также почти на 1% упали показатели итогов ОГЭ по географии.
Так, в первое совещание августа правительства области обсудят вопрос трудностей и проблем при сдаче литературы, русского языка и географии для детей.
«По всем трём дисциплинам нужны развёрнутый анализ и краткие выводы — почему у нас идёт ухудшение, в чём проблема. Отсутствие кадров, недостаточная квалификация, отсутствие мотивации со стороны детей», — заявил Вячеслав Гладков.
Что касается результатов ЕГЭ, то показатель Белгородской области стал выше по шести дисциплинам: профильная математика, физика, история химия, география, биология. Баллы выпускников стали выше и тех, кто выпускался в прошлом году.
Однако и здесь есть падения показателей. Уже по четырём дисциплинам — по русскому языку, литературе, обществознанию и информатике. По общероссийским результатам динамика положительная, но хуже, чем в прошлом году у самой Белгородской области.
Итоговую аттестацию в 2024 году проходили более 17 тысяч 9-классников. Аттестат без сдачи экзаменов выдали 60% учеников, остальные 40% получали аттестат в штатном режиме после сдачи четырёх экзаменов на ОГЭ. Что касается, 11 классов, то без экзаменов аттестат выдали 852 ученикам, 4447 детей — получили после сдачи ЕГЭ.
Во время проведения экзаменов подготовили дополнительные 34 места их сдачи. Также организовали транспортировку детей к местам проведения экзаменов. Для проведения основных и самых массовых экзаменов Правительство РФ выделило два дополнительных дня для Белгородской области. На случай объявления чрезвычайной ситуации оперштабом был предусмотрен определённый алгоритм действий, согласованный с Рособрнадзором. Безопасность обеспечивала терроборона. Также помощь в проведении и организации ГИА предложили более 6 тысяч жителей региона.
В этом году, как сообщалось ранее, количество 100-балльников в Белгородской области выросло. Однако по числу ребят 200-балльников Брянская область регион опередила., заняв пятое место по РФ.