bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

ГИА

Результаты сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Белгородской области ухудшились по четырём дисциплинам

15 июля 2024, 09:55
Фото: 1MI
ГИА
В этом году Белгородская область показала прирост положительных итоговой аттестации по многим предметам не только в сравнении с результатами прошлого года, но и с результатами общероссийскими. Последнее касается ЕГЭ. Тяжело дались 9 и 11 классам русский язык и литература, но есть и другие.
Сюжет
Дети

Как отметил Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области, показатели по семи предметам учащихся в 9 классах улучшились. В 2023 году показатель доли сдавших на «4» и «5» составил 64,9%, в 2024 году — вырос до 65,7%.

По английскому языку белгородские дети показывают достаточно стабильные знания (хорошисты и отличники среди сдавших — 87,8%), лучше стали сдавать химию, физику, биологию, историю, обществознание, математику и информатику.

Однако менее удачными оказались результаты по литературе и русскому языку. Также почти на 1% упали показатели итогов ОГЭ по географии.

Аттестация белгородских учеников 9 классовАттестация белгородских учеников 9 классов
Аттестация белгородских учеников 9 классов
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Так, в первое совещание августа правительства области обсудят вопрос трудностей и проблем при сдаче литературы, русского языка и географии для детей.

«По всем трём дисциплинам нужны развёрнутый анализ и краткие выводы — почему у нас идёт ухудшение, в чём проблема. Отсутствие кадров, недостаточная квалификация, отсутствие мотивации со стороны детей», — заявил Вячеслав Гладков.

Что касается результатов ЕГЭ, то показатель Белгородской области стал выше по шести дисциплинам: профильная математика, физика, история химия, география, биология. Баллы выпускников стали выше и тех, кто выпускался в прошлом году.

Однако и здесь есть падения показателей. Уже по четырём дисциплинам — по русскому языку, литературе, обществознанию и информатике. По общероссийским результатам динамика положительная, но хуже, чем в прошлом году у самой Белгородской области.

Итоговую аттестацию в 2024 году проходили более 17 тысяч 9-классников. Аттестат без сдачи экзаменов выдали 60% учеников, остальные 40% получали аттестат в штатном режиме после сдачи четырёх экзаменов на ОГЭ. Что касается, 11 классов, то без экзаменов аттестат выдали 852 ученикам, 4447 детей — получили после сдачи ЕГЭ.

Аттестация белгородских учеников 9 и 11 классовАттестация белгородских учеников 9 и 11 классов
Аттестация белгородских учеников 9 и 11 классов
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Во время проведения экзаменов подготовили дополнительные 34 места их сдачи. Также организовали транспортировку детей к местам проведения экзаменов. Для проведения основных и самых массовых экзаменов Правительство РФ выделило два дополнительных дня для Белгородской области. На случай объявления чрезвычайной ситуации оперштабом был предусмотрен определённый алгоритм действий, согласованный с Рособрнадзором. Безопасность обеспечивала терроборона. Также помощь в проведении и организации ГИА предложили более 6 тысяч жителей региона.

В этом году, как сообщалось ранее, количество 100-балльников в Белгородской области выросло. Однако по числу ребят 200-балльников Брянская область регион опередила., заняв пятое место по РФ.

Белгородские выпускники-медалисты получат в общей сложности 18,1 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские школьники смогли побывать на «Алых парусах» в Санкт-ПетербургеДве «двойки», двоих удалили: как выпускники сдают ЕГЭ в Белгородской областиКакие предметы белгородские школьники завалили при сдаче ЕГЭ
#Татьяна Лукащева#Общество#Белгородская область#Дети#ЕГЭ#Образование#Новости Белгорода#Белгород#Сдача экзаменов
Подпишитесь
Увеличилось число пострадавших после атак дронов ВСУ под Белгородом
Сегодня, 14:01
Миллиарды на бедных: как живут белгородские магазины низких цен и кто в них ходит?
Сегодня, 10:05
Докладывают ли президенту Владимиру Путину об обстановке в Белгородской области?
Сегодня, 11:37
Дело Халаимова живёт? Белгородцы опять жалуются на туроператоров
Сегодня, 14:40
Виноват дефицит? Белгородцы по несколько часов ждут автобусы, чтобы уехать домой
Сегодня, 14:04
Чем дальше в центр, тем больше наценка: сколько стоят арбузы в Белгороде
Сегодня, 13:24