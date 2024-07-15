РЭО: студенты воронежского ГТУ начнут изучать экономику замкнутого цикла

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) включил в образовательную программу модули, подготовленные Российским экологическим оператором (РЭО). Теперь университет будет готовить специалистов для экономики замкнутого цикла.
Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отмечает, что в данный момент отечественные вузы активно занимаются внедрением модулей по экономике замкнутого цикла из программы, подготовленной оператором. ВГТУ, по его словам, в рамках создания новой программы для магистров «Управление безопасным развитием техносферы в условиях экономики замкнутого цикла» использовал четыре таких модуля. Он подчеркнул важность формирования квалифицированных кадров в области обращения с отходами и отметил, что программа, подготовленная РЭО, поможет подготовить специалистов, обладающих важными для отрасли навыками.
В программе для магистратуры университет использовал модули «Экологический мониторинг», «Цифровизация», «Экоинжиниринг» и «HSE менеджмент». Также ВГТУ воспользуется методическими рекомендациями от РЭО. К. г. н., доцент ВГТУ Татьяна Ашихмина, руководитель программы, отмечает, что материалы были адаптированы для направления «Техносферная безопасность», чтобы квалификация выпускаемых специалистов соответствовала современным требованиям отрасли.