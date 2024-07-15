РЭО: студенты воронежского ГТУ начнут изучать экономику замкнутого цикла

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отмечает, что в данный момент отечественные вузы активно занимаются внедрением модулей по экономике замкнутого цикла из программы, подготовленной оператором. ВГТУ, по его словам, в рамках создания новой программы для магистров «Управление безопасным развитием техносферы в условиях экономики замкнутого цикла» использовал четыре таких модуля. Он подчеркнул важность формирования квалифицированных кадров в области обращения с отходами и отметил, что программа, подготовленная РЭО, поможет подготовить специалистов, обладающих важными для отрасли навыками.