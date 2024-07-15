Путешественник из Белгородской области добрался до Стамбула на мотоцикле

Дмитрий Туголуков из Старого Оскола увлекается мотоциклами и переводами инструкций по их ремонту. Недавно он совершил путешествие на своём байке, преодолев за 15 дней расстояние в 8,3 тысячи километров. За это время он посетил Стамбул, Каппадокию и Грузию и увидел четыре моря.