Путешественник из Белгородской области добрался до Стамбула на мотоцикле

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Дмитрий Туголуков из Старого Оскола увлекается мотоциклами и переводами инструкций по их ремонту. Недавно он совершил путешествие на своём байке, преодолев за 15 дней расстояние в 8,3 тысячи километров. За это время он посетил Стамбул, Каппадокию и Грузию и увидел четыре моря.
«Стамбул — грандиозен, дороги Турции — классные, Каппадокия — сказочная, Грузия — красивая», — написал Дмитрий в социальных сетях.
Это не первое подобное путешествие для Дмитрия. Ранее он уже совершал пробег на мотоцикле по маршруту Старый Оскол — Мурманск, преодолев более 6 тысяч километров.