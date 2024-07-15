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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Дмитрий Туголуков в Каппадокии

Путешественник из Белгородской области добрался до Стамбула на мотоцикле

15 июля 2024, 12:13
Фото: страница Дмитрия Туголукова в соцсетях
Дмитрий Туголуков в Каппадокии
Дмитрий Туголуков из Старого Оскола — опытный мотоциклист и переводчик мануалов по ремонту байков. Недавно он отправился в очередное путешествие и преодолел 8,3 тысячи километров, посетив три страны и увидев четыре моря. Подробности сообщил «ОК! Старый Оскол».

Дмитрий Туголуков из Старого Оскола увлекается мотоциклами и переводами инструкций по их ремонту. Недавно он совершил путешествие на своём байке, преодолев за 15 дней расстояние в 8,3 тысячи километров. За это время он посетил Стамбул, Каппадокию и Грузию и увидел четыре моря.

«Стамбул — грандиозен, дороги Турции — классные, Каппадокия — сказочная, Грузия — красивая», — написал Дмитрий в социальных сетях.

Это не первое подобное путешествие для Дмитрия. Ранее он уже совершал пробег на мотоцикле по маршруту Старый Оскол — Мурманск, преодолев более 6 тысяч километров.

Фото: страница Дмитрия Туголукова в соцсетях
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