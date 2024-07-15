Подорожали, но не сильно: как изменились цены на квартиры-малютки в Белгороде?

В Белгороде за год цены на квартиры выросли на 1,5% — эта динамика стала одной из самых низких: ниже оказалось только в Мурманске (+0,8%). При этом не обошлось и без понижения цен на квартиры в других российских городах. В среднем же по России цены увеличились на 14,1% за год.