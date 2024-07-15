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Небольшие квартиры в новостройках Белгорода подорожали

Подорожали, но не сильно: как изменились цены на квартиры-малютки в Белгороде?

15 июля 2024, 10:36
Фото: Изображение Midjourney

Небольшие квартиры в новостройках Белгорода подорожали

Аналитики федерального портала «Мир квартир» выяснили, сколько стоят маленькие квартиры до 32 квадратных метров в новостройках различных регионов России. Разброс цен по городам отличается в пять раз. Подробности — в материале Бел.Ру.

За год стоимость жилья в новостройках увеличилась в 65 городах из 70. Самые дорогие небольшие квартиры обнаружили в Сочи и Москве — почти 400 тыс. рублей за один «квадрат», в Казани — 237 тыс. рублей и Санкт-Петербурге — 231 тыс. рублей. Так, в столице России средняя стоимость квартиры до 32 квадратных метров составила 10 млн 18 тыс. рублей, а в Сочи — 9 млн 609 тыс. рублей.

В Белгороде за год цены на квартиры выросли на 1,5% — эта динамика стала одной из самых низких: ниже оказалось только в Мурманске (+0,8%). При этом не обошлось и без понижения цен на квартиры в других российских городах. В среднем же по России цены увеличились на 14,1% за год.

Среди 70 городов Белгород занял 39-е место: средняя стоимость одного квадратного метра в столице приграничного региона составила 133 628 рублей, небольшие квартиры стоят в среднем около 3 млн 659 тыс. 557 рублей.

Курск и Воронеж в списке заняли позиции ниже Белгорода: 56-е и 49-е места соответственно. В Воронеже стоимость одного «квадрата» составляет 119 248 рублей, квартиры — 2 млн 965 тыс. 087 рублей, в Курске же просят 110 430 за один «квадрат» и 3 млн 101 тыс. 513 рублей — за квартиру.

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