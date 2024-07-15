Почти «Ирония судьбы»: пьяный белгородец пробрался в чужой дом, чтобы отдохнуть

В марте 2024 года в Белгороде произошёл неприятный инцидент. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отдохнуть в чужом доме. Он перелез через забор домовладения на улице Гостёнской и проник в жилище. На неоднократные требования хозяйки уйти мужчина не реагировал.