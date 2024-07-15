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Суд

Почти «Ирония судьбы»: пьяный белгородец пробрался в чужой дом, чтобы отдохнуть

15 июля 2024, 07:28
Фото: 1MI
Суд

Белгородец проник в чужие дома и испортил имущество

В Белгороде разыгрался сюжет «Иронии судьбы», однако с гораздо более печальными последствиями. Пьяный житель проник в чужие дома, устроил погром и отказался уходить. Прокуратура Белгородской области сообщила подробности инцидента.

В марте 2024 года в Белгороде произошёл неприятный инцидент. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отдохнуть в чужом доме. Он перелез через забор домовладения на улице Гостёнской и проник в жилище. На неоднократные требования хозяйки уйти мужчина не реагировал.

Через полчаса злоумышленник повредил забор соседнего дома, выломал входную дверь с дверной коробкой, а также повредил две межкомнатные двери. В одной из комнат он разбил оконные стёкла.

Суд признал мужчину виновным по двум статьям за незаконное проникновение в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ) и умышленное уничтожение чужого имущества, повлёкшее причинение значительного ущерба, совершённое из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ). В качестве наказания ему назначили полгода принудительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.

Недавно в столице области произошло ещё одно странное происшествие: двое белгородцев выломали дверь подъезда, прокатились и поспали в лифте.

В Белгороде двое мужчин выломали дверь подъезда, прокатились и поспали в лифте
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