Почти «Ирония судьбы»: пьяный белгородец пробрался в чужой дом, чтобы отдохнуть

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В марте 2024 года в Белгороде произошёл неприятный инцидент. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отдохнуть в чужом доме. Он перелез через забор домовладения на улице Гостёнской и проник в жилище. На неоднократные требования хозяйки уйти мужчина не реагировал.
Через полчаса злоумышленник повредил забор соседнего дома, выломал входную дверь с дверной коробкой, а также повредил две межкомнатные двери. В одной из комнат он разбил оконные стёкла.
Суд признал мужчину виновным по двум статьям за незаконное проникновение в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ) и умышленное уничтожение чужого имущества, повлёкшее причинение значительного ущерба, совершённое из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ). В качестве наказания ему назначили полгода принудительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.
Недавно в столице области произошло ещё одно странное происшествие: двое белгородцев выломали дверь подъезда, прокатились и поспали в лифте.