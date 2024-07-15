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На СГОКе в День металлурга провели интеллектуальную игру «Металлургические вечера»

На СГОКе в День металлурга провели интеллектуальную игру «Металлургические вечера»

15 июля 2024, 11:09
Фото: СГОК
Сотрудники Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) поучаствовали в интеллектуальной игре «Металлургические вечера», которая была организована в рамках празднования Дня металлурга. В турнире сыграли восемь команд из разных подразделений комбината.

Участники интеллектуальной игры в семи турах отвечали на вопросы о деятельности компании и металлургии, истории, культуре и кино, угадывали песни, соревновались в конкурсе капитанов и т. д.

Победители за первое место получили сертификат на праздничный ужин в ресторане для всей команды, за второе и третье места командам вручили сертификаты в фитнес-центр на каждого участника.

— Это отличная идея проведения праздника в таком формате. Познавательный вечер с коллегами в непринужденной обстановке, когда можно пообщаться, посмеяться и узнать что-то новое — отличная возможность сплотить команду. Вопросы в игре были из разных сфер — интересные, порой, даже неожиданные, но приятно, что были посвящены нашей компании и сфере, в которой мы все трудимся. Очень рады, что выиграли главный приз и сможем отметить праздник вместе! — прокомментировала капитан команды-победителя, специалист дирекции по персоналу СГОКа Светлана Андриевская.

О том, как проходил интеллектуальный турнир, смотрите на странице СГОКа в ВКонтакте

«Металлургические вечера» в рамках Дня металлурга в этом году проходят на многих предприятиях Группы НЛМК в Липецке, Екатеринбурге, Заринске, Москве. Всего в интеллектуальных играх примут участие более 1400 сотрудников компании.

Кроме того, в преддверии профессионального праздника в Группе НЛМК продолжается традиционный спортивный онлайн-марафон для всех сотрудников и другие активности.

Фото: СГОК
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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область
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