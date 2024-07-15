На СГОКе в День металлурга провели интеллектуальную игру «Металлургические вечера»

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Участники интеллектуальной игры в семи турах отвечали на вопросы о деятельности компании и металлургии, истории, культуре и кино, угадывали песни, соревновались в конкурсе капитанов и т. д.
Победители за первое место получили сертификат на праздничный ужин в ресторане для всей команды, за второе и третье места командам вручили сертификаты в фитнес-центр на каждого участника.
— Это отличная идея проведения праздника в таком формате. Познавательный вечер с коллегами в непринужденной обстановке, когда можно пообщаться, посмеяться и узнать что-то новое — отличная возможность сплотить команду. Вопросы в игре были из разных сфер — интересные, порой, даже неожиданные, но приятно, что были посвящены нашей компании и сфере, в которой мы все трудимся. Очень рады, что выиграли главный приз и сможем отметить праздник вместе! — прокомментировала капитан команды-победителя, специалист дирекции по персоналу СГОКа Светлана Андриевская.
О том, как проходил интеллектуальный турнир, смотрите на странице СГОКа в ВКонтакте
«Металлургические вечера» в рамках Дня металлурга в этом году проходят на многих предприятиях Группы НЛМК в Липецке, Екатеринбурге, Заринске, Москве. Всего в интеллектуальных играх примут участие более 1400 сотрудников компании.
Кроме того, в преддверии профессионального праздника в Группе НЛМК продолжается традиционный спортивный онлайн-марафон для всех сотрудников и другие активности.