Можно ли есть сырые кабачки, и почему яблоки — враги кабачков?

Кабачки трудно входили в рацион человека, зато сейчас без них сложно представить блюда многих народов мира. В Европу овощ попал из Южной Америки во времена Великих географических открытий. Изначально кабачки использовали лишь в качестве декоративных растений. Затем, европейцы решили попробовать цветки кабачков, которые по сей день используются в кулинарии. Только в XVIII веке в употребление вошла мякоть кабачка. После этого овощ приобрёл огромную популярность и стал неотъемлемой частью многих кухонь мира. В Россию кабачок попал в XIX веке. Слово кабачок имеет турецкое происхождение и в переводе означает «маленькая тыква». Учитывая этот факт, можно предположить, что кабачки в Россию попали именно из Османской Империи.