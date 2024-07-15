Можно ли есть сырые кабачки, и почему яблоки — враги кабачков?

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
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Кабачки трудно входили в рацион человека, зато сейчас без них сложно представить блюда многих народов мира. В Европу овощ попал из Южной Америки во времена Великих географических открытий. Изначально кабачки использовали лишь в качестве декоративных растений. Затем, европейцы решили попробовать цветки кабачков, которые по сей день используются в кулинарии. Только в XVIII веке в употребление вошла мякоть кабачка. После этого овощ приобрёл огромную популярность и стал неотъемлемой частью многих кухонь мира. В Россию кабачок попал в XIX веке. Слово кабачок имеет турецкое происхождение и в переводе означает «маленькая тыква». Учитывая этот факт, можно предположить, что кабачки в Россию попали именно из Османской Империи.
Кабачки содержат большое количество полезных витаминов и элементов, они являются полезным и низкокалорийным продуктом, при этом благодаря содержанию углеводов они довольно питательны и хорошо насыщают. Магний, калий и железо, содержащиеся в кабачках, очень полезны для сердечно-сосудистой системы. Клетчатка стимулирует правильную работу пищеварения и положительно воздействует на органы желудочно-кишечного тракта. В кабачках содержится огромное количество полезных витаминов, которые быстро и эффективно усваиваются организмом, улучшают иммунитет и защищает организм от вирусов и бактерий.
Помимо пользы существуют также противопоказания. Индивидуальная непереносимость организмом является противопоказанием к употреблению кабачка. При обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта следует быть осторожным при употреблении кабачков. Людям с повышенной секрецией желудочного сока категорически запрещено употребление кабачков в сыром виде. Из-за высокого содержания калия кабачки могут оказать негативное воздействие на организм людей, страдающих хронической почечной недостаточностью с нарушением выведения калия.
При выборе кабачка следует обращать внимание на плотность овоща, он должен быть упругим, гладким, без видимых повреждений. Плодоножка должна быть сухой, на кожице кабачка не должно быть пятен, вмятин и царапин.
Плоды кабачков можно хранить как в холодильнике, так и при комнатной температуре, главное — избегать солнечных лучей и влаги. Также стоит держать кабачки вдали от яблок, так как такое соседство может ускорить гниение овоща.
Существует огромное количество рецептов блюд из кабачков. Способов приготовления этого овоща великое множество — пожарить, сварить, запечь, приготовить салат или даже десерт. Самый полезный способ — съесть кабачок в виде салата. В сыром виде овощ сохраняет все полезные витамины и позволяет получить наибольшее количество полезных элементов. Калорийность кабачка около 24 Ккал на 100 грамм. Кабачок гипоаллергенный овощ и разрешён даже детям и людям с болезнями пищеварительной системы. Овощ легко усваивается и содержит небольшое количество калорий, поэтому часто используется при похудении. Кабачок на 95% состоит из воды и клетчатки, при этом также содержит 0,6 грамма белков, 0,3 грамма жиров и 4,6 грамма углеводов на 100 грамм продукта. Кабачки могут находиться в ежедневном рационе каждого человека. Они хорошо сочетаются с другими продуктами.
Цукини — разновидность кабачка. Также как и кабачки, цукини — представители семейства тыквенных. Цукини в длину достигает около 15-20 см, а кабачок может вырасти более 30 см. Плоды кабачка обычно жёлтого цвета, а цукини может быть зелёного, жёлтого, чёрного, белого или даже полосатые. Овощи отличаются не только внешне, но и имеют разный вкус. У кабачков мягкая и нежная текстура, а у цукини более плотная и хрустящая. Цукини имеет более тонкую кожицу, которую можно не очищать.