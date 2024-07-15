«Конечно, удовольствия нет». Гладков — о тушении пожаров силами жителей приграничья

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Как поручил Вячеслав Гладков, устройства, которые позволяют оперативно тушить пожары, необходимо распределить по муниципальным образованиям области.
«Нужно проконтролировать, кому главы персонально их передали. Чтобы не получилось, что на словах мы сделали, а всё осталось на складах. Устройства должны быть в наиболее обстреливаемых населённых пунктах, куда невозможен выезд спасательной техники, куда невозможен выезд пожарных, и где есть мужчины, которые могут использовать оборудование. Оно должно быть персонально закреплённым».
Пока же Гладков не видит, чтобы местные жители использовали переданные им в помощь устройства должным образом.
Глава региона отдельно отметил, что «переживания в соцсетях» по поводу огнетушителей «уже прошли», и что такая мера поддержки — одна из немногих, которую можно реализовать и которая «реально работает».
«Конечно, удовольствия нет. Но ситуация такая, какая есть».
Губернатор поручил посмотреть в ближайшее время, как используют новые средства для тушения пожаров местные жители.
Ранее Гладков ответил на критику идеи передать белгородцам огнетушители и мобильные станции.