bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Гладков поручил закрепить мобильные станции пожаротушения за жителями у границы

«Конечно, удовольствия нет». Гладков — о тушении пожаров силами жителей приграничья

15 июля 2024, 09:38
Фото: 1MI

Гладков поручил закрепить мобильные станции пожаротушения за жителями у границы

Во время оперативного совещания с правительством области губернатор Вячеслав Гладков обсудил выдачу жителям приграничных районов устройств, позволяющих оперативно тушить пожары. По мнению главы региона, такая мера — одна из немногих рабочих.
Сюжет
Пожары

Как поручил Вячеслав Гладков, устройства, которые позволяют оперативно тушить пожары, необходимо распределить по муниципальным образованиям области.

«Нужно проконтролировать, кому главы персонально их передали. Чтобы не получилось, что на словах мы сделали, а всё осталось на складах. Устройства должны быть в наиболее обстреливаемых населённых пунктах, куда невозможен выезд спасательной техники, куда невозможен выезд пожарных, и где есть мужчины, которые могут использовать оборудование. Оно должно быть персонально закреплённым».

Пока же Гладков не видит, чтобы местные жители использовали переданные им в помощь устройства должным образом.

Глава региона отдельно отметил, что «переживания в соцсетях» по поводу огнетушителей «уже прошли», и что такая мера поддержки — одна из немногих, которую можно реализовать и которая «реально работает».

«Конечно, удовольствия нет. Но ситуация такая, какая есть».

Губернатор поручил посмотреть в ближайшее время, как используют новые средства для тушения пожаров местные жители.

Ранее Гладков ответил на критику идеи передать белгородцам огнетушители и мобильные станции.

Гладков показал, что ещё раздадут белгородцам, помимо огнетушителей
Узнать подробнее
Читайте также:
В белгородское приграничье привезут дополнительные огнетушители«Огнетушители оставьте себе»: что ещё могут предложить белгородцам из приграничья?Гладков ответил на критику идеи передать белгородцам огнетушители и мобильные станции
#Артем Черненко#Пожары#Губернатор#Соцсети#Жители#Область#Поддержка#Белгород#Вячеслав Гладков#Местные жители#Огнетушители
Подпишитесь
Увеличилось число пострадавших после атак дронов ВСУ под Белгородом
Сегодня, 14:01
Миллиарды на бедных: как живут белгородские магазины низких цен и кто в них ходит?
Сегодня, 10:05
Докладывают ли президенту Владимиру Путину об обстановке в Белгородской области?
Сегодня, 11:37
Дело Халаимова живёт? Белгородцы опять жалуются на туроператоров
Сегодня, 14:40
Виноват дефицит? Белгородцы по несколько часов ждут автобусы, чтобы уехать домой
Сегодня, 14:04
Чем дальше в центр, тем больше наценка: сколько стоят арбузы в Белгороде
Сегодня, 13:24