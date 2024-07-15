Когда устранят аварию на сетях водопровода в Новой жизни, где затопило целый подъезд?

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
В воскресенье, 14 июля, в микрорайоне Новая жизнь на улице Каштановая, 12 произошла авария на наружных сетях водопровода холодной воды. В результате затопило четвёртый подъезд многоквартирного дома.
Эти сети находились на балансе застройщика. Для устранения аварии привлекли специалистов подрядной организации. На данный момент они уже откачали воду из подъезда, а повреждённый участок трубы будет заменён.
В доме перекрыто холодное водоснабжение, а также отсутствует горячая вода. Кроме того, частично отключена электроэнергия. По словам руководителя управляющей компании «Новая жизнь» Алексея Полякова, планируется, что ситуация будет исправлена до конца дня.
Напомним, недавно белгородцы из Новой Жизни пожаловались на затопленное подвальное укрытие.