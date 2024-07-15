bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

В мэрии Белгорода прокомментировали ситуацию с затоплением в Новой жизни

Когда устранят аварию на сетях водопровода в Новой жизни, где затопило целый подъезд?

15 июля 2024, 15:05
Фото: 1MI

В мэрии Белгорода прокомментировали ситуацию с затоплением в Новой жизни

В микрорайоне Новая жизнь произошла авария на наружном водопроводе холодной воды. Был затоплен четвёртый подъезд многоквартирного дома, временно отключили подачу водоснабжения и электроэнергии. Стало известно, когда проблема будет устранена.

В воскресенье, 14 июля, в микрорайоне Новая жизнь на улице Каштановая, 12 произошла авария на наружных сетях водопровода холодной воды. В результате затопило четвёртый подъезд многоквартирного дома.

Эти сети находились на балансе застройщика. Для устранения аварии привлекли специалистов подрядной организации. На данный момент они уже откачали воду из подъезда, а повреждённый участок трубы будет заменён.

В доме перекрыто холодное водоснабжение, а также отсутствует горячая вода. Кроме того, частично отключена электроэнергия. По словам руководителя управляющей компании «Новая жизнь» Алексея Полякова, планируется, что ситуация будет исправлена до конца дня.

Напомним, недавно белгородцы из Новой Жизни пожаловались на затопленное подвальное укрытие.

Вещи испорчены, прятаться негде: белгородцы из Новой жизни — об очередной проблеме
Узнать подробнее
Читайте также:
«Безобразие»: что происходит с водой в Новой жизни в Белгороде?«Жара 40 градусов, а нас футболят»: в многострадальной Новой жизни вновь проблемыВ Новой жизни в Белгороде сменили УК после фантомного собрания жителей
#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Ремонт#Новости Белгорода#Затопление#Белгород#Новая жизнь
Подпишитесь
«Держимся мужественно. Здесь два трупа было». История из жизни одной улицы Грайворона
Сегодня, 16:19
Миллиарды на бедных: как живут белгородские магазины низких цен и кто в них ходит?
Сегодня, 10:05
Докладывают ли президенту Владимиру Путину об обстановке в Белгородской области?
Сегодня, 11:37
Дело Халаимова живёт? Белгородцы опять жалуются на туроператоров
Сегодня, 14:40
Виноват дефицит? Белгородцы по несколько часов ждут автобусы, чтобы уехать домой
Сегодня, 14:04
Чем дальше в центр, тем больше наценка: сколько стоят арбузы в Белгороде
Сегодня, 13:24