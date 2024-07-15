Белгородских выпускников, набравших 100 и 200 баллов на ЕГЭ, стало больше

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В Белгородской области в 2022 году количество 100-бальнных работ составляло 45, в 2023 году — 57, в 2024 году это число выросло до 84. Ранее их было 83, однако одна из учениц Корочанского района решила пересдать один из предметов, где смогла заработать долгожданные 100 баллов. Также девушка вошла и в список 200-бальников.
Вырос показатель и тех ребят, которые набрали не менее 190 баллов по трём предметам, т. е. стали хорошистами. Это прирост в 6% — 2 409 человек.
Набрать не менее 220 балов по трём предметам смогли 1413 человек — 32%. По сравнению с прошлым годом, показатель вырос на 5%.
Не менее 240 баллов за три предмета считается как «5». В этом году таких результатов стало на 2% больше. Если в 2023 году — это 728 ребят, то в 2024 году — 799.
Также итоги сдачи ОГЭ и ЕГЭ белгородских детей стали лучше по более, чем пяти дисциплинам. По некоторым из предметов Белгородская область показала лучшие средние результаты, чем средние результаты по РФ. Однако есть и свои падения в итогах. Ученики 9 и 11 классов в этом году сдали литературу и русский язык хуже, чем в прошлом году. В каждом из классов есть и другие предметы, с которыми пришлось тяжело справляться. На первом совещании оперштаба в августе обсудят причины того, почему упали показатели и как помочь детям.