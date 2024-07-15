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ГИА

Белгородских выпускников, набравших 100 и 200 баллов на ЕГЭ, стало больше

15 июля 2024, 10:40
Фото: 1MI
ГИА

Белгородская область увеличила показатели сдавших ЕГЭ на 100 и 200 баллов

С 2022 года количество выпускников в Белгородской области, набравших 100 баллов за работы, возросло с 45 до 84 человек, при этом 1413 учеников смогли набрать не менее 220 баллов, что составило 32%, а число учеников, достигших 240 баллов за три предмета, увеличилось на 2%.
Сюжет
Дети

В Белгородской области в 2022 году количество 100-бальнных работ составляло 45, в 2023 году — 57, в 2024 году это число выросло до 84. Ранее их было 83, однако одна из учениц Корочанского района решила пересдать один из предметов, где смогла заработать долгожданные 100 баллов. Также девушка вошла и в список 200-бальников.

100-балльники и 200-бальники Белгородской области100-балльники и 200-бальники Белгородской области
100-балльники и 200-бальники Белгородской области
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Вырос показатель и тех ребят, которые набрали не менее 190 баллов по трём предметам, т. е. стали хорошистами. Это прирост в 6% — 2 409 человек.

Белгородские выпускники, сдавшие три предмета не менее, чем на 190 балловБелгородские выпускники, сдавшие три предмета не менее, чем на 190 баллов
Белгородские выпускники, сдавшие три предмета не менее, чем на 190 баллов
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Набрать не менее 220 балов по трём предметам смогли 1413 человек — 32%. По сравнению с прошлым годом, показатель вырос на 5%.

Белгородские выпускники, сдавшие три предмета не менее, чем на 220 балловБелгородские выпускники, сдавшие три предмета не менее, чем на 220 баллов
Белгородские выпускники, сдавшие три предмета не менее, чем на 220 баллов
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Не менее 240 баллов за три предмета считается как «5». В этом году таких результатов стало на 2% больше. Если в 2023 году — это 728 ребят, то в 2024 году — 799.

Белгородские выпускники, сдавшие три предмета не менее, чем на 240 балловБелгородские выпускники, сдавшие три предмета не менее, чем на 240 баллов
Белгородские выпускники, сдавшие три предмета не менее, чем на 240 баллов
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Также итоги сдачи ОГЭ и ЕГЭ белгородских детей стали лучше по более, чем пяти дисциплинам. По некоторым из предметов Белгородская область показала лучшие средние результаты, чем средние результаты по РФ. Однако есть и свои падения в итогах. Ученики 9 и 11 классов в этом году сдали литературу и русский язык хуже, чем в прошлом году. В каждом из классов есть и другие предметы, с которыми пришлось тяжело справляться. На первом совещании оперштаба в августе обсудят причины того, почему упали показатели и как помочь детям.

Результаты сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Белгородской области ухудшились по четырём дисциплинам
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Белгород
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