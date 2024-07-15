Белгородских выпускников, набравших 100 и 200 баллов на ЕГЭ, стало больше

Также итоги сдачи ОГЭ и ЕГЭ белгородских детей стали лучше по более, чем пяти дисциплинам. По некоторым из предметов Белгородская область показала лучшие средние результаты, чем средние результаты по РФ. Однако есть и свои падения в итогах. Ученики 9 и 11 классов в этом году сдали литературу и русский язык хуже, чем в прошлом году. В каждом из классов есть и другие предметы, с которыми пришлось тяжело справляться. На первом совещании оперштаба в августе обсудят причины того, почему упали показатели и как помочь детям.