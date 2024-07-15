Белгородская область получит ещё денег от правительства РФ

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Правительство РФ анонсировало выделение дополнительных средств на благоустройство внешнего облика регионов. Так, стало известно, что в Белгородской области усилят федеральное финансирование для реализации программ по созданию комфортной городской среды. Поддержку получит и Тамбовская область.
Размер субсидии для Белгородской области вырастет до 363,5 млн рублей, это позволит облагородить дворовые территории в регионе.
А для Тамбовской области бюджет составит 240 млн рублей. Там планируют обустроить детские игровые площадки.
Городскую среду для белгородцев и тамбовцев благоустроят уже в этом году.
Напомним, что всего в 2024 году планировали благоустроить 31 территорию. В их числе 28 общественных пространств и три двора многоквартирных домов. Также реализовать должны три проекта, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Строителе, Губкине и Алексеевке.