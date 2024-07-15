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Правительство РФ поддержит Белгородскую область с благоустройством

Белгородская область получит ещё денег от правительства РФ

15 июля 2024, 11:49
Фото: 1MI

Правительство РФ поддержит Белгородскую область с благоустройством

Федеральное правительство дополнительно профинансирует реализацию программ по улучшению городской среды в Белгородской и Тамбовской областях. Размер субсидии в 2024 году для Белгородчины увеличат до 363,5 млн рублей.

Правительство РФ анонсировало выделение дополнительных средств на благоустройство внешнего облика регионов. Так, стало известно, что в Белгородской области усилят федеральное финансирование для реализации программ по созданию комфортной городской среды. Поддержку получит и Тамбовская область.

Размер субсидии для Белгородской области вырастет до 363,5 млн рублей, это позволит облагородить дворовые территории в регионе.

А для Тамбовской области бюджет составит 240 млн рублей. Там планируют обустроить детские игровые площадки.

Городскую среду для белгородцев и тамбовцев благоустроят уже в этом году.

Напомним, что всего в 2024 году планировали благоустроить 31 территорию. В их числе 28 общественных пространств и три двора многоквартирных домов. Также реализовать должны три проекта, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Строителе, Губкине и Алексеевке.

Дворы и парки: белгородцы выбрали территории для благоустройства в 2025 году
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Благоустройство#Финансирование#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Городская среда
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