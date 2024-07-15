Белгородская область получит ещё денег от правительства РФ

Напомним, что всего в 2024 году планировали благоустроить 31 территорию. В их числе 28 общественных пространств и три двора многоквартирных домов. Также реализовать должны три проекта, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Строителе, Губкине и Алексеевке.