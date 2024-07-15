Белгородка после романтического общения с «майором» потеряла 400 тысяч рублей

Одной из её жертв стала 34-летняя женщина из Вейделевского района Белгородской области. Подозреваемая представилась майором силового ведомства, рассказала о трудностях со здоровьем и финансовых проблемах, начала просить в долг. Также она предлагала перевести деньги по собственной инициативе. Всего потерпевшая перевела злоумышленнице более 400 тысяч рублей.