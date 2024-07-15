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Published Сегодня, 15:49

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Updated Сегодня, 15:49

Жительница Саратова обманула белгородку на крупную сумму

Белгородка после романтического общения с «майором» потеряла 400 тысяч рублей

15 июля 2024, 15:49
Фото: 1MI

Жительница Саратова обманула белгородку на крупную сумму

Лжемайор силового ведомства обманывала доверчивых женщин. Одна из них — 34-летняя белгородка — перевела мошеннице более 400 тысяч рублей. Теперь злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы. Подробности сообщили в УМВД Белгородской области.
Сюжет
Деньги

51-летняя жительница Саратова два года обманывала женщин в социальных сетях, общаясь с ними от лица мужчины.

Одной из её жертв стала 34-летняя женщина из Вейделевского района Белгородской области. Подозреваемая представилась майором силового ведомства, рассказала о трудностях со здоровьем и финансовых проблемах, начала просить в долг. Также она предлагала перевести деньги по собственной инициативе. Всего потерпевшая перевела злоумышленнице более 400 тысяч рублей.

О том, что стала жертвой обмана, белгородка узнала от другой пострадавшей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Вейделевскому району установили личность подозреваемой после оперативно-разыскных мероприятий. Оказалось, что ранее эту женщину уже задерживали полицейские из Воронежа за аналогичное преступление.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Мошеннице грозит до шести лет лишения свободы. В данный момент полицейские устанавливают личности других потерпевших.

Допрос подозреваемой
Видео: УМВД России по Белгородской области
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