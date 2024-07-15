Белгородка после романтического общения с «майором» потеряла 400 тысяч рублей

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
51-летняя жительница Саратова два года обманывала женщин в социальных сетях, общаясь с ними от лица мужчины.
Одной из её жертв стала 34-летняя женщина из Вейделевского района Белгородской области. Подозреваемая представилась майором силового ведомства, рассказала о трудностях со здоровьем и финансовых проблемах, начала просить в долг. Также она предлагала перевести деньги по собственной инициативе. Всего потерпевшая перевела злоумышленнице более 400 тысяч рублей.
О том, что стала жертвой обмана, белгородка узнала от другой пострадавшей.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Вейделевскому району установили личность подозреваемой после оперативно-разыскных мероприятий. Оказалось, что ранее эту женщину уже задерживали полицейские из Воронежа за аналогичное преступление.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Мошеннице грозит до шести лет лишения свободы. В данный момент полицейские устанавливают личности других потерпевших.