Белгород попал в число аутсайдеров рейтинга жилищного строительства

Белгород оказался в конце рейтинга, заняв 83-е место из 100. В 2023 году на одного человека в регионе ввели 0,41 квадратного метра жилья. Всего ввели 136,9 тысячи квадратных метров жилья, это на 31,1% больше, чем в предыдущем году. Доля городского жилья в общем объёме региона составила 14,3%. Обеспеченность населения жильём на 2023 год составила 31 квадратный метр на человека.