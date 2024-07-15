Белгород попал в число аутсайдеров рейтинга жилищного строительства

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
В минувшем году в России построили более 110 миллионов квадратных метров жилья. В лидерах по объёмам строительства оказались Краснодар, Новороссийск и Черкесск, а меньше всего жилья построили в Мурманске, Братске и Петропавловске-Камчатском. Москва и Санкт-Петербург также вошли в число лидеров.
Белгород оказался в конце рейтинга, заняв 83-е место из 100. В 2023 году на одного человека в регионе ввели 0,41 квадратного метра жилья. Всего ввели 136,9 тысячи квадратных метров жилья, это на 31,1% больше, чем в предыдущем году. Доля городского жилья в общем объёме региона составила 14,3%. Обеспеченность населения жильём на 2023 год составила 31 квадратный метр на человека.
Если сравнивать с другими столицами регионов Черноземья, то Белгород вновь оказался последним. Самое высокое место в рейтинге занял Воронеж — 24-е, затем Тамбов — 25-е, Курск — 43-е и Липецк — 79-е.
Напомним, что в рейтинге по зарплатам в отраслях Белгород занял 31-е место.