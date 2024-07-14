В минобре ответили, что произошло с белгородскими детьми в Крыму

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Министерство образования Белгородской области прокомментировало ситуацию с лагерем «Юность» в Крыму, где сразу 19 юных белгородцев почувствовали недомогание и жаловались на одинаковые симптомы: головные боли, боли в животе и тошноту. Ребят госпитализировали в инфекционную больницу Евпатории.
Врачи сначала поставили предварительный диагноз «неустановленное пищевое отравление», а затем решили, что причиной ухудшения состояния детей могли стать солнечный удар и ротавирус. Последнее часто проявляется после того, как случайно наглотаешься морской воды.
Региональное министерство образования сообщило, что с самого начала они поддерживали связь с руководством лагеря. Роспотребнадзор и министерство здравоохранения Республики Крым провели проверку в учреждении. У детей был диагностирован норовирус. Замечаний к организации питания в лагере не было. Сейчас проводятся профилактические мероприятия, чтобы предотвратить возможное распространение вируса.
Напомним, недавно на работу руководства и медперсонала детского лагеря «Юность» в Евпатории пожаловались родители. По их словам, детям с признаками кишечной инфекции не торопились оказывать помощь, а врач лагеря предположил, что они «переели пельменей».