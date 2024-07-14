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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Минобр назвал причину недомогания юных белгородцев в Крыму

В минобре ответили, что произошло с белгородскими детьми в Крыму

14 июля 2024, 13:24
Фото: Изображение Midjourney

Минобр назвал причину недомогания юных белгородцев в Крыму

В детском лагере «Юность» в Евпатории произошло массовое недомогание у детей, которые были госпитализированы с одинаковыми симптомами. После жалоб родителей лагерь решил проверить Роспотребнадзор. Министерство образования Белгородской области прокомментировало ситуацию.
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Дети

Министерство образования Белгородской области прокомментировало ситуацию с лагерем «Юность» в Крыму, где сразу 19 юных белгородцев почувствовали недомогание и жаловались на одинаковые симптомы: головные боли, боли в животе и тошноту. Ребят госпитализировали в инфекционную больницу Евпатории.

Врачи сначала поставили предварительный диагноз «неустановленное пищевое отравление», а затем решили, что причиной ухудшения состояния детей могли стать солнечный удар и ротавирус. Последнее часто проявляется после того, как случайно наглотаешься морской воды.

Региональное министерство образования сообщило, что с самого начала они поддерживали связь с руководством лагеря. Роспотребнадзор и министерство здравоохранения Республики Крым провели проверку в учреждении. У детей был диагностирован норовирус. Замечаний к организации питания в лагере не было. Сейчас проводятся профилактические мероприятия, чтобы предотвратить возможное распространение вируса.

Напомним, недавно на работу руководства и медперсонала детского лагеря «Юность» в Евпатории пожаловались родители. По их словам, детям с признаками кишечной инфекции не торопились оказывать помощь, а врач лагеря предположил, что они «переели пельменей».

«Переели пельменей или нахлебались воды»: белгородцы переживают за детей в Крыму
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Крым#Дети#Родители#Лагерь#Евпатория#Госпитализация#Министерство образования#Норовирус#Пищевое отравление
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