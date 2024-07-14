В минобре ответили, что произошло с белгородскими детьми в Крыму

Региональное министерство образования сообщило, что с самого начала они поддерживали связь с руководством лагеря. Роспотребнадзор и министерство здравоохранения Республики Крым провели проверку в учреждении. У детей был диагностирован норовирус. Замечаний к организации питания в лагере не было. Сейчас проводятся профилактические мероприятия, чтобы предотвратить возможное распространение вируса.