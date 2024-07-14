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Posted Сегодня, 19:07

Published Сегодня, 19:07

Modified Сегодня, 19:09

Updated Сегодня, 19:09

В Белгороде подросток устроил погоню с полицейскими

Подросток не дождался выхода GTA VI и устроил себе Вайс-Сити на улицах Белгорода

14 июля 2024, 19:07
Фото: ГАИ Белгородской области

В Белгороде подросток устроил погоню с полицейскими

Молодой человек ехал без прав, попытался скрыться, но в итоге получил десять административных материалов и невольно нанёс травмы сотруднику ДПС, сообщили в Госавтоинспекции Белгородской области.

После трёх часов ночи 13 июля 17-летний парень на «ЗАЗ Шанс» у дома №70 по проспекту Славы в Белгороде заметил полицейских и резко увеличил скорость, пытаясь скрыться.

В ходе погони водитель несколько раз грубо нарушил правила, в том числе двигался задним ходом. Но в итоге он остановился, и инспектор ДПС смог забраться в машину. Но водитель снова нажал на газ, не справился с управлением и врезался в дерево. Инспектор получил травмы и попал в больницу. Сам подросток, у которого не было прав, не пострадал.

На юношу в присутствии родственников составили десять административных материалов, в том числе за езду на машине без прав, выезда на встречную полосу и неоднократный проезд на красный свет.

Что касается GTA VI, новую часть популярной игры обещают в 2025 году. Её действие, по предварительной информации, снова будет разворачиваться в городе Вайс-Сити.

Видео: ГАИ Белгородской области
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