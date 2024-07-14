Подросток не дождался выхода GTA VI и устроил себе Вайс-Сити на улицах Белгорода

В ходе погони водитель несколько раз грубо нарушил правила, в том числе двигался задним ходом. Но в итоге он остановился, и инспектор ДПС смог забраться в машину. Но водитель снова нажал на газ, не справился с управлением и врезался в дерево. Инспектор получил травмы и попал в больницу. Сам подросток, у которого не было прав, не пострадал.