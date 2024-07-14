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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

В результате атаки ВСУ на частный сектор в Шебекино загорелась сухая трава

Под повторный обстрел попал город Шебекино Белгородской области

14 июля 2024, 10:53
Фото: 1MI

В результате атаки ВСУ на частный сектор в Шебекино загорелась сухая трава

Сегодня ВСУ дважды обстреляли город Шебекино. Один из «прилётов» пришёлся по частному сектору. По предварительным данным, пострадавших нет. Были повреждены частные дома и автомобили.
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Пожар

Второй раз за день был атакован город Шебекино в Белгородской области. Зафиксирован «прилёт» в частном секторе. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал.

В трёх частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Осколками посекло автомобиль.

Также загорелась сухая трава на площади 20 квадратных метров. На данный момент возгорание полностью ликвидировано пожарными расчётами.

Напомним, что сегодня при первом обстреле в Шебекино были повреждены четыре многоквартирных дома и семь частных домовладений. Также пострадали восемь автомобилей и линия газоснабжения.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Шебекино#Обстрел#Обстрелы
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