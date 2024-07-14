Под повторный обстрел попал город Шебекино Белгородской области

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Второй раз за день был атакован город Шебекино в Белгородской области. Зафиксирован «прилёт» в частном секторе. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал.
В трёх частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Осколками посекло автомобиль.
Также загорелась сухая трава на площади 20 квадратных метров. На данный момент возгорание полностью ликвидировано пожарными расчётами.
Напомним, что сегодня при первом обстреле в Шебекино были повреждены четыре многоквартирных дома и семь частных домовладений. Также пострадали восемь автомобилей и линия газоснабжения.