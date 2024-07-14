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Мэрия Белгорода два года не может исправить ошибку в разметке на перекрёстке

Мэрия Белгорода два года не может исправить ошибку в разметке на перекрёстке

14 июля 2024, 17:39
Фото: 1MI
Читатель Бел.Ру поделился проблемой на перекрёстке улицы Губкина и проспекта Ватутина, где неправильно нанесли разметку, из-за чего при развороте можно получить штраф. В мэрии обещают исправить проблему, но этого пока не делают.

Белгородец нашёл ошибку в разметке на перекрёстке улицы Губкина и проспекта Ватутина, но, несмотря на обращения мужчины, мэрия не спешит исправлять ситуацию, делится читатель Бел.Ру.

Оказывается, что на перекрёстке разметку на треугольниках перепутали, хотя на ещё трёх выездах всё сделано согласно ГОСТам. Для разворота с западной части перекрёстка автомобилистам приходится пересекать сплошную линию, так как не все машины вписываются в поворот.

Такая разметка, как предлагает читатель Бел.Ру, соответствует ГОСТу 52289-2019, а нынешняя, наоборот, не соответствует.

Как написал белгородец, проблемы возникли после ремонта в 2022 году. С того времени мужчина не раз обращался к властям, но работы переносили. Сейчас мэрия Белгорода обещает исправить ошибку в весенне-летний период 2024 года.

Мужчина написал жалобу губернатору на бездействие администрации города.

Фото: bel.ru
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