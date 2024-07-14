Мэрия Белгорода два года не может исправить ошибку в разметке на перекрёстке

Оказывается, что на перекрёстке разметку на треугольниках перепутали, хотя на ещё трёх выездах всё сделано согласно ГОСТам. Для разворота с западной части перекрёстка автомобилистам приходится пересекать сплошную линию, так как не все машины вписываются в поворот.