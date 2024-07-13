Житель Шебекино поделился кадрами с места прилёта: на асфальте видны следы крови

Подписчик Telegram-канала «Просто Михаил Шебекино» поделился видео с места прилёта, где сгорел автомобиль после атаки ВСУ. Житель Шебекино рассказал, что шёл к своей маме, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. На видео он показывает место происшествия, также на кадрах видно следы крови, которые ведут прямо в подъезд.



После обстрела и появления задымлений белгородцы сообщили о появившихся раненых. Предварительно, ранен мужчина. Официальной информации о случившемся на данный момент нет. Редакция Бел.Ру продолжает следить за ситуацией.