В Белгородском районе жители Разумного беспокоятся о детях из-за опасной ливнёвки

Ранее белгородец пожаловался на то, что в сильную жару в Белгороде не поливают дороги, как делали обычно. С жалобой он обратился к губернатору. Вячеслав Гладков ответил, что от этой «в связи с систематически выражаемым недовольством автолюбителей».