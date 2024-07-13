В Белгородском районе жители Разумного беспокоятся о детях из-за опасной ливнёвки

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
В посёлке Разумное-71 установили опасную ливнёвку с неподходящим расстоянием между сливными отверстиями. Жители выражают своё беспокойство из-за того, что дети могут пострадать, запутавшись или застряв в решётке этой канализации.
Также отмечается, что сооружение разместили не на нужной стороне улицы — траншею прорыли сверху, где нет никаких потоков воды. Глава района Белгородского района, Анна Куташова, заявила, что специалисты проведут проверку проекта канализации после возникших проблем у жителей. Об этом «Белгородскому каналу» сообщили подписчики.
Ранее белгородец пожаловался на то, что в сильную жару в Белгороде не поливают дороги, как делали обычно. С жалобой он обратился к губернатору. Вячеслав Гладков ответил, что от этой «в связи с систематически выражаемым недовольством автолюбителей».