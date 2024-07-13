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Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 17:55

Updated Сегодня, 17:55

Ливнёвка

В Белгородском районе жители Разумного беспокоятся о детях из-за опасной ливнёвки

13 июля 2024, 17:52
Фото: Белгородский Канал
Ливнёвка
Жители посёлка Разумный-71 беспокоятся о безопасности детей из-за установленной там опасной ливнёвки со слишком широкими зазорами между её прутьями. Также белгородцы сделали замечание по поводу её расположения, которое не спасёт от воды. Проект канализации проверят специалисты, заявила глава района.
Сюжет
Дети

В посёлке Разумное-71 установили опасную ливнёвку с неподходящим расстоянием между сливными отверстиями. Жители выражают своё беспокойство из-за того, что дети могут пострадать, запутавшись или застряв в решётке этой канализации.

Также отмечается, что сооружение разместили не на нужной стороне улицы — траншею прорыли сверху, где нет никаких потоков воды. Глава района Белгородского района, Анна Куташова, заявила, что специалисты проведут проверку проекта канализации после возникших проблем у жителей. Об этом «Белгородскому каналу» сообщили подписчики.

Ливнёвка в РазумномЛивнёвка в Разумном
Ливнёвка в РазумномЛивнёвка в Разумном
Ливнёвка в Разумном
Фото: Белгородский Канал

Ранее белгородец пожаловался на то, что в сильную жару в Белгороде не поливают дороги, как делали обычно. С жалобой он обратился к губернатору. Вячеслав Гладков ответил, что от этой «в связи с систематически выражаемым недовольством автолюбителей».

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