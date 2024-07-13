В Белгороде двое мужчин выломали дверь подъезда, прокатились и поспали в лифте

Приятель позже попытался поставить его на ноги, но в итоге вытащил за руки из лифта. Когда тот пришёл в себя, они снова зашли внутрь и вышли на следующую лестничную площадку. Мужчина в зелёной футболке в подъезде опять упал. Второй молодой человек снова попытался поставить его на ноги, но не смог. Тогда он позвал на помощь ещё одного приятеля. Вывести на улицу мужчину в зелёной футболке он смог. Все они ушли.