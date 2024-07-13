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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Кабинка лифта

В Белгороде двое мужчин выломали дверь подъезда, прокатились и поспали в лифте

13 июля 2024, 12:54
Фото: 1MI
Кабинка лифта
Мужчины рано утром выломали дверь подъезда и прокатились на лифте. Пока один искал что-то, второй упал и уснул прямо в кабине. Товарищ выволок его в подъезд, но там тот снова упал. На помощь ему пришлось звать третьего члена их компании. Как говорит жительница дома, они могли искать «закладки».

12 июля в дом №35 на улице Попова в шесть часов утра настойчиво пытались попасть молодые люди. Сперва они решили, что смогут открыть дверь первого подъезда, а после неудачи, начали звонить в квартиры жильцов. «Дуэт» пускать отказались либо попросту игнорировали.

Как рассказала Telegram-каналу «Белгород №1», которая живёт в этом доме, квартиры обзвонили мужчины практически все. По её словам, ломившиеся там не живут. Однако настойчивость им помогла — один из компании всё-таки выломал дверь.

На записи камер наблюдения в доме видно, что далее те отправились к лифту и «прокатились» на нём почти по всем этажам. Мужчина в зелёной футболке и кепке, вероятно, устал и заснул в лифте, пока его товарищ выходил на лестничную площадку одного из этажей.

Приятель позже попытался поставить его на ноги, но в итоге вытащил за руки из лифта. Когда тот пришёл в себя, они снова зашли внутрь и вышли на следующую лестничную площадку. Мужчина в зелёной футболке в подъезде опять упал. Второй молодой человек снова попытался поставить его на ноги, но не смог. Тогда он позвал на помощь ещё одного приятеля. Вывести на улицу мужчину в зелёной футболке он смог. Все они ушли.

Какая у компании молодых людей была цель, неизвестно. Одно из предположений — поиск «закладки».

Подъезды МКД не впервые оказываются с выломанными дверьми. В конце мая житель дома №8 на улице Привольной пожаловался на компанию молодых людей, которые выломали дверь подъезда. «искали закладки», предположил он. Также белгородец отметил, что в доме мужчины не живут. Однако, когда компанию нашли, они заявили, что снимают в МКД квартиру, а в почтовых ящиках искали ключ, который забыли. Ущерб пообещали возместить.

Белгородец заявил, что группа наркоманов выломала дверь подъезда в поисках «закладок»
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