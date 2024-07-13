Горит частный дом рядом с больницей в Беловском Белгородского района

Ранее читатели Бел.Ру сообщили о беспилотнике, летящем со стороны Корочи, взрыве и задымлении, которое они наблюдали со стороны Разумного. Кадры сняты в самом Разумном, однако дым поднимается в небе над территорией Беловского. По предварительной информации, там горит частный дом, расположенный рядом с больницей.