Горит частный дом рядом с больницей в Беловском Белгородского района

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Ранее читатели Бел.Ру сообщили о беспилотнике, летящем со стороны Корочи, взрыве и задымлении, которое они наблюдали со стороны Разумного. Кадры сняты в самом Разумном, однако дым поднимается в небе над территорией Беловского. По предварительной информации, там горит частный дом, расположенный рядом с больницей.
Также Минобороны опубликовали информацию о том, что в 18:40 над Белгородской областью ПВО сбили беспилотник.