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Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

Последствия атаки ВСУ

Горит частный дом рядом с больницей в Беловском Белгородского района

13 июля 2024, 16:57
Фото: Радар Белгород
Последствия атаки ВСУ
Задымление и взрыв в районе Беловского, возможно, произошли из-за пожара в частном доме рядом с больницей, о чем свидетельствуют кадры со стороны Разумного, а также сообщение Минобороны о сбитом беспилотнике над Белгородской областью в 18:40.

Ранее читатели Бел.Ру сообщили о беспилотнике, летящем со стороны Корочи, взрыве и задымлении, которое они наблюдали со стороны Разумного. Кадры сняты в самом Разумном, однако дым поднимается в небе над территорией Беловского. По предварительной информации, там горит частный дом, расположенный рядом с больницей.

Также Минобороны опубликовали информацию о том, что в 18:40 над Белгородской областью ПВО сбили беспилотник.

Горящий дом в БеловскомГорящий дом в Беловском
Горящий дом в Беловском
Фото: Радар Белгород
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