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Акция поддержки

Аэростат «Белгород» запустили в Великом Новгороде на соревнованиях по воздухоплаванию

13 июля 2024, 18:22
Фото: Белгородский Канал
Акция поддержки
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту в Великом Новгороде стартовали с запуска белгородского аэростата под слова поддержки в рамках акции «Сердца России вместе с Белгородом!», за которым последовали воздушные шары в форме сердец и аэростат «Великий Новгород».

В Великом Новгороде провели всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту. Полёт воздушных шаров начали с акцией «Сердца России вместе с Белгородом!».

Аэростат из Белгорода с надписью названия города запустили в небо первым. Следом запустили воздушные шары в форме сердец. Так он пролетел вместе с аэростатом «Великий Новгород».

«Белгород, мы с тобой. Великий Новгород и все города России — с тобой!», — с этими словами воздушный шар «Белгород» запустили в небо.
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту в Великом НовгородеВсероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту в Великом Новгороде
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту в Великом Новгороде
Фото: Белгородский Канал
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