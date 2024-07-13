Аэростат «Белгород» запустили в Великом Новгороде на соревнованиях по воздухоплаванию

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
В Великом Новгороде провели всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту. Полёт воздушных шаров начали с акцией «Сердца России вместе с Белгородом!».
Аэростат из Белгорода с надписью названия города запустили в небо первым. Следом запустили воздушные шары в форме сердец. Так он пролетел вместе с аэростатом «Великий Новгород».
«Белгород, мы с тобой. Великий Новгород и все города России — с тобой!», — с этими словами воздушный шар «Белгород» запустили в небо.