Аэростат «Белгород» запустили в Великом Новгороде на соревнованиях по воздухоплаванию

Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту в Великом Новгороде стартовали с запуска белгородского аэростата под слова поддержки в рамках акции «Сердца России вместе с Белгородом!», за которым последовали воздушные шары в форме сердец и аэростат «Великий Новгород».

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