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Владимир Зотов вошёл в топ крупнейших налогоплательщиков России Forbes

Владимир Зотов вошёл в топ крупнейших налогоплательщиков России Forbes

12 июля 2024, 18:48
Фото: bel.ru
По оценкам издания, у белгородского предпринимателя и бенефициара «Агро-Белогорья» личный доход составил 7,442 млрд рублей.

Белгородский предприниматель Владимир Зотов вошёл в рейтинг Forbes крупнейших налогоплательщиков России с НДФЛ более 1 млрд рублей.

Бенефициар «Агро-Белогорья», по оценке издания, перечислил в бюджет в 2023 году не менее 1,116 млрд рублей. В рейтинге из 22 пунктов он занял 19 строчку.

Личный доход Зотова составил 7,442 млрд рублей, оценивает издание. Источником дохода стала ГК «Агро-Белогорья». Владимир Зотов имеет 72,5% долей в уставном капитале предприятия. 5% у Ларисы Ковалевой и ещё 22,5% ГК «Русагро».

Также в рейтинге Forbes отмечает, что у предпринимателя есть социальные проекты — «Белгородский зоопарк», «Динопарк» и «Аквапарк Лазурный».

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#Алёна Мальцева#Экономика#Агро-Белогорье#Россия#Русагро#Владимир зотов#Налогоплательщики#Белгород#Лариса Ковалева
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