Владимир Зотов вошёл в топ крупнейших налогоплательщиков России Forbes

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
Белгородский предприниматель Владимир Зотов вошёл в рейтинг Forbes крупнейших налогоплательщиков России с НДФЛ более 1 млрд рублей.
Бенефициар «Агро-Белогорья», по оценке издания, перечислил в бюджет в 2023 году не менее 1,116 млрд рублей. В рейтинге из 22 пунктов он занял 19 строчку.
Личный доход Зотова составил 7,442 млрд рублей, оценивает издание. Источником дохода стала ГК «Агро-Белогорья». Владимир Зотов имеет 72,5% долей в уставном капитале предприятия. 5% у Ларисы Ковалевой и ещё 22,5% ГК «Русагро».
Также в рейтинге Forbes отмечает, что у предпринимателя есть социальные проекты — «Белгородский зоопарк», «Динопарк» и «Аквапарк Лазурный».