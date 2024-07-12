В РЭО рассказали, как вредят окружающей среде акции с запуском шаров в небо

В письме отмечается, что утилизировать данный вид отходов практически невозможно. Запуск шаров оказывает негативное воздействие на окружающую среду, поскольку они разлагаются очень медленно — до 200 лет. Они загрязняют почву и воду, нанося вред растениям и животным. Поэтому коммуникационным агентствам рекомендуется отказаться от использования этого вида рекламной активности и убедить клиентов выбирать более экологичные способы взаимодействия. «Сегодня тренд — быть экологичным», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Об этом информирует newsnn.ru.