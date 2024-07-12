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В РЭО рассказали, как вредят окружающей среде акции с запуском шаров в небо

В РЭО рассказали, как вредят окружающей среде акции с запуском шаров в небо

12 июля 2024, 06:24
Фото: 1MI
РЭО направил письмо в адрес АКАР (Ассоциации коммуникационных агентств России) с просьбой ограничить запуск воздушных шаров в рамках маркетинговых акций, так как это вредит окружающей среде.

В письме отмечается, что утилизировать данный вид отходов практически невозможно. Запуск шаров оказывает негативное воздействие на окружающую среду, поскольку они разлагаются очень медленно — до 200 лет. Они загрязняют почву и воду, нанося вред растениям и животным. Поэтому коммуникационным агентствам рекомендуется отказаться от использования этого вида рекламной активности и убедить клиентов выбирать более экологичные способы взаимодействия. «Сегодня тренд — быть экологичным», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Об этом информирует newsnn.ru.

Каждый год в России огромное количество отходов такого типа попадает в окружающую среду. Например, запуск шаров в небо на выпускных вечерах в школах приводит к образованию более двух тонн мусора. Некоторые компании сопровождают свои мероприятия запуском шаров.

Например, на 14-е февраля 2024 года московский торговый центр «Ривьера» использовал в рамках праздника влюбленных 55 тысяч шаров. Также подобные акции проводились и в других городах. К примеру, ТЦ «Эспланада» в Перми выпустил 10 тысяч шаров в честь своего дня рождения, а «Сбермаркет» («Купер») решил отметить свой ребрендинг раздачей фольгированных шаров в нескольких городах России.

По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, одна из целей письма — привлечь внимание бизнес-сообщества к проблеме.

АКАР сможет повлиять на компании — участницы отрасли, повысив их осведомленность о вреде использования шаров в рекламных акциях для окружающей среды и рекомендуя отказаться от данной практики. Ограничение использования видов активности, которые негативно сказываются на окружающей среде, поможет создать более устойчивое будущее, подчеркивается в письме компании.

#Общество
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