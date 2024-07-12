В Белгороде второй раз за день раздались взрывы на фоне воя сирен

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В районе 13:00 жителей Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа и Шебекино предупредили о ракетной опасности. Через несколько минут над областным центром и районом раздалась серия взрывов. Читатели Бел.Ру прислали фото следов в небе.
Также люди поделились видео.
Ранее об угрозе ракетной опасности белгородцев предупреждали около 11:30. Горожане сообщили минимум о шести громких звуках. О последствиях на земле на момент публикации информации не было.