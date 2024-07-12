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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

В Белгороде второй раз за день раздались взрывы на фоне воя сирен

В Белгороде второй раз за день раздались взрывы на фоне воя сирен

12 июля 2024, 10:16
Фото: bel.ru
О ракетной опасности жителей Белгорода и района, а также Шебекинского округа и Шебекино предупредили около 13:00. Следом раздалась серия взрывов. До этого об угрозе людей предупреждали около 11:30.
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Взрывы

В районе 13:00 жителей Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа и Шебекино предупредили о ракетной опасности. Через несколько минут над областным центром и районом раздалась серия взрывов. Читатели Бел.Ру прислали фото следов в небе.

Фото: bel.ru

Также люди поделились видео.

Видео: bel.ru

Ранее об угрозе ракетной опасности белгородцев предупреждали около 11:30. Горожане сообщили минимум о шести громких звуках. О последствиях на земле на момент публикации информации не было.

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#Кристина Семенчук#Новости#Видео#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Взрывы#Сирены#Ракетная опасность
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