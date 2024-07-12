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Стрельба в воинской части и пострадавшие дети из Шебекино: как прошла пятница

Стрельба в воинской части и пострадавшие дети из Шебекино: как прошла пятница

12 июля 2024, 16:00
Фото: 1MI
Несмотря на выходной, пятница, 12 июля, в Белгородской области была наполнена событиями. Подробнее — в итогах дня Бел.Ру.
Сюжет
ДТП

Самому юному пострадавшему восемь лет

Вечером 11 июля беспилотный летательный аппарат ВСУ сбросил вооружение на площадку в Шебекино, где находились дети. Пять несовершеннолетних получили ранения. Самого младшего восьмилетнего мальчика доставили в Российскую детскую клиническую больницу из-за слепого осколочного ранения позвоночника.

Тринадцатилетнего мальчика с множественными осколочными ранениями из реанимации перевели в травматологическое отделение. Состояние его оценивается как средней тяжести, но стабильное.

Ещё один молодой человек с ранением грудной клетки находится в реанимации после операции. Остальные пострадавшие получили ранения средней степени тяжести и находятся уже в палате.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку целенаправленным терактом против детей. Дипломат осудила этот акт и призвала международное сообщество высказать своё осуждение действий киевского правительства.

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Стрельба в воинской части

В ночь на 12 июля в воинской части в Белгородской области произошла стрельба, в результате которой три человека погибли, а несколько пострадали. Об этом сообщил источник из правоохранительных органов порталу «Лента.ру». По данным этого источника, вечером 11 июля группа военнослужащих употребляла алкоголь в казарме. Там возник конфликт из-за бытовых проблем. Один из солдат открыл огонь по своим сослуживцам, нанеся им ранения, а затем убил дежурных и скрылся.

Позже стало известно, что сбежавшим человеком может быть Алексей Журавлев, ранее судимый за грабёж. До вступления на военную службу он работал сборщиком ПВХ в компании по производству и установке окон в Чебоксарах. Согласно информации от знакомого Журавлева, он был миролюбивым и всегда отстаивал свои убеждения.

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Погиб при исполнении служебного долга

В результате трагического инцидента при исполнении служебного долга погиб Александр Маслиенко, начальник управления оперативного реагирования Шебекинского округа.

Подполковник полиции, ветеран боевых действий, Маслиенко помогал жителям села Муром в момент обстрела. Он посвятил свою жизнь служению Родине, защите граждан и обеспечению правопорядка.

Глава региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования семье и близким погибшего героя. Он отметил, что Маслиенко ценой собственной жизни спас жизни других людей.

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