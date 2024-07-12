Стрельба в воинской части и пострадавшие дети из Шебекино: как прошла пятница

В ночь на 12 июля в воинской части в Белгородской области произошла стрельба, в результате которой три человека погибли, а несколько пострадали. Об этом сообщил источник из правоохранительных органов порталу «Лента.ру». По данным этого источника, вечером 11 июля группа военнослужащих употребляла алкоголь в казарме. Там возник конфликт из-за бытовых проблем. Один из солдат открыл огонь по своим сослуживцам, нанеся им ранения, а затем убил дежурных и скрылся.