Предполагаемый белгородский дезертир оказался выходцем из села в Чувашии

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Ранее в Сети появился фоторобот 28-летнего Журавлева, который, по сообщениям СМИ, открыл стрельбу в воинской части в Белгородской области, в результате чего пострадали несколько людей. Также предположительно есть погибшие.
До СВО он работал сборщиком ПВХ в компании, занимающейся изготовлением и установкой окон в Чебоксарах. После увольнения принял решение стать участником СВО и находиться там до её завершения.
Знакомый Журавлева уточнил, что он был миролюбивым человеком, всегда отстаивал свои убеждения.
«Весной этого года Алексей приезжал в отпуск, мы с ним виделись. Ни о каких конфликтах с сослуживцами он не говорил. Как оказался в части в Белгородской области? Не знаю», — сказал он.
По информации издания, Журавлев родился в чувашском селе Юськасы. После смерти отца он и его брат уехали, оставив участок с домом пустыми. В 17 лет предполагаемый дезертир был осуждён за грабёж.
Ранее сообщалось, что предварительной причиной ЧП в воинской части Белгородской области был бытовой конфликт.