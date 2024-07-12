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Предполагаемый белгородский дезертир оказался выходцем из села в Чувашии

Предполагаемый белгородский дезертир оказался выходцем из села в Чувашии

12 июля 2024, 10:20
Фото: 1MI
Предполагаемый дезертир Алексей Журавлев, которого обвиняют в стрельбе в воинской части в Белгородской области, добровольно пошёл служить по контракту в прошлом году, заявил его знакомый в интервью RT.
Сюжет
СВО

Ранее в Сети появился фоторобот 28-летнего Журавлева, который, по сообщениям СМИ, открыл стрельбу в воинской части в Белгородской области, в результате чего пострадали несколько людей. Также предположительно есть погибшие.

До СВО он работал сборщиком ПВХ в компании, занимающейся изготовлением и установкой окон в Чебоксарах. После увольнения принял решение стать участником СВО и находиться там до её завершения.

Знакомый Журавлева уточнил, что он был миролюбивым человеком, всегда отстаивал свои убеждения.

«Весной этого года Алексей приезжал в отпуск, мы с ним виделись. Ни о каких конфликтах с сослуживцами он не говорил. Как оказался в части в Белгородской области? Не знаю», — сказал он.

По информации издания, Журавлев родился в чувашском селе Юськасы. После смерти отца он и его брат уехали, оставив участок с домом пустыми. В 17 лет предполагаемый дезертир был осуждён за грабёж.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной ЧП в воинской части Белгородской области был бытовой конфликт.

Стало известно число жертв стрельбы в воинской части Белгородской области
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