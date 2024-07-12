Пострадавший в Шебекино 16-летний подросток находится в реанимации

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
По словам Кизиловой, дети из Шебекинского округа поступили 11 июля, и сразу попали в отделение реанимации. Двоих несовершеннолетних прооперировали.
На сегодняшний день трое детей находятся на лечении в детской областной больнице, а одного ребёнка перевели в Российскую детскую клиническую больницу для дальнейшего лечения. Один несовершеннолетний находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Вчера мультидисциплинарная бригада боролась за жизнь этого 16-летнего мальчика. На сегодняшний день проконсультированы специалистами Российской детской клинической больницы, лечение все согласовано. При улучшении стабилизации состояния ребенок будет переведен в РДКБ.
Ирина Кизилова
Напомним, вечером 11 июля с беспилотника ВСУ на компанию детей в Шебекино дрон сбросил боеприпас. В результате взрыва ранены пятеро детей, двое из них получили тяжёлые ранения.