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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Пострадавший в Шебекино 16-летний подросток находится в реанимации

Пострадавший в Шебекино 16-летний подросток находится в реанимации

12 июля 2024, 13:43
Фото: 1MI
О состоянии пострадавших в Шебекино детей рассказала главный врач областной детской больницы Ирина Кизилова. По её словам, один мальчик находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

По словам Кизиловой, дети из Шебекинского округа поступили 11 июля, и сразу попали в отделение реанимации. Двоих несовершеннолетних прооперировали.

На сегодняшний день трое детей находятся на лечении в детской областной больнице, а одного ребёнка перевели в Российскую детскую клиническую больницу для дальнейшего лечения. Один несовершеннолетний находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Вчера мультидисциплинарная бригада боролась за жизнь этого 16-летнего мальчика. На сегодняшний день проконсультированы специалистами Российской детской клинической больницы, лечение все согласовано. При улучшении стабилизации состояния ребенок будет переведен в РДКБ.
Ирина Кизилова

Напомним, вечером 11 июля с беспилотника ВСУ на компанию детей в Шебекино дрон сбросил боеприпас. В результате взрыва ранены пятеро детей, двое из них получили тяжёлые ранения.

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