bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 19:18

Published Сегодня, 19:18

Modified Сегодня, 19:19

Updated Сегодня, 19:19

Полеты на водородном топливе: аэротакси без посадки преодолело 842 километра

Полеты на водородном топливе: аэротакси без посадки преодолело 842 километра

12 июля 2024, 19:18
Фото: Изображение Midjourney
Модели аэротакси S4 eVTOL от компании Joby Aviation удалось пройти рекордное расстояние на водородном топливе без дозаправки. Маршрут протяженностью 842 километра втрое превысил расстояние, которое ранее было преодолено на аккумуляторах.

Прецедент уже получил звание новой вехи в отрасли экологически чистой авиации.

Как сообщает newkhakasiya.online, производитель провел модернизацию системы заправки, в которой в качестве топлива использовал жидкий водород. Топливный элемент подает на шесть винтов аэротакси непрерывную электроэнергию, благодаря чему судно и смогло пройти рекордное расстояние, выделяя во время движения исключительно водяной пар.

В баке приземлившегося воздушного такси еще оставалось 10% топлива.

По информации, озвученной учредителем и гендиректором Joby Джобеном Бевиртом, новаторское решение позволит совершать перелеты из Сан-Франциско в Сан-Диего, из Бостона в Балтимор и из Нэшвилла в Новый Орлеан, избегая не только аэропортов, но и выбросов токсичных веществ в атмосферу.

В компании Joby не считают полученный результат предельным и ожидают, что вскоре дальность полетов воздушных такси будет превышать 1500 километров.

#Общество
Подпишитесь
Несколько домов и автомобилей пострадали из-за атак БПЛА в белгородском приграничье
Сегодня, 18:37
Владимир Зотов вошёл в топ крупнейших налогоплательщиков России Forbes
Сегодня, 18:48
«Намеренный теракт против детей»: Захарова осудила обстрел белгородского Шебекино
Сегодня, 08:31
Имущество замдиректора «Газпром газораспределение Белгород» арестовали
Сегодня, 13:03
Погиб при исполнении служебного долга: в Белгородской области произошла трагедия
Сегодня, 09:45
Стало известно число жертв стрельбы в воинской части Белгородской области
Сегодня, 09:15