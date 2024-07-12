Полеты на водородном топливе: аэротакси без посадки преодолело 842 километра

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
Прецедент уже получил звание новой вехи в отрасли экологически чистой авиации.
Как сообщает newkhakasiya.online, производитель провел модернизацию системы заправки, в которой в качестве топлива использовал жидкий водород. Топливный элемент подает на шесть винтов аэротакси непрерывную электроэнергию, благодаря чему судно и смогло пройти рекордное расстояние, выделяя во время движения исключительно водяной пар.
В баке приземлившегося воздушного такси еще оставалось 10% топлива.
По информации, озвученной учредителем и гендиректором Joby Джобеном Бевиртом, новаторское решение позволит совершать перелеты из Сан-Франциско в Сан-Диего, из Бостона в Балтимор и из Нэшвилла в Новый Орлеан, избегая не только аэропортов, но и выбросов токсичных веществ в атмосферу.
В компании Joby не считают полученный результат предельным и ожидают, что вскоре дальность полетов воздушных такси будет превышать 1500 километров.