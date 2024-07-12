Полеты на водородном топливе: аэротакси без посадки преодолело 842 километра

По информации, озвученной учредителем и гендиректором Joby Джобеном Бевиртом, новаторское решение позволит совершать перелеты из Сан-Франциско в Сан-Диего, из Бостона в Балтимор и из Нэшвилла в Новый Орлеан, избегая не только аэропортов, но и выбросов токсичных веществ в атмосферу.