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Памятник генералу Апанасенко в Белгороде демонтировали: его будут реконструировать

Памятник генералу Апанасенко в Белгороде демонтировали: его будут реконструировать

12 июля 2024, 16:46
Фото: Мэрия Белгорода
Памятник генералу Иосифу Апанасенко отреставрируют в Смоленске. Вернётся он на Вокзальную площадь к 5 августа.

На Вокзальной площади в Белгороде демонтировали памятник Иосифу Апанасенко. Статую будут реконструировать в Смоленске, также проведут ремонт постамента. Завершат работы к 5 августа, сообщили в мэрии.

Памятник появился на этом месте в 1949 году. Его авторы — скульптор Николай Томский и архитектор Лев Голубовский. Памятник признали объектом культурного наследия федерального значения, поэтому работы по ремонту проведут по согласованию с управлением госохраны.

Генерал Апанасенко во время Курской битвы был заместителем командующего Воронежского фронта. 5 августа 1943 его смертельно ранили. Похоронили генерала на площади Революции в областной столице, но согласно завещанию, его перезахоронили в Ставрополе — на родине в 1947 году.

Памятник генералу Апанасенко около вокзала в Белгороде отремонтируют в 2024 году
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#Алёна Мальцева#Курская битва#Памятник#Смоленск#Реставрация#Белгород#Вокзальная площадь
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