Памятник генералу Апанасенко в Белгороде демонтировали: его будут реконструировать

Генерал Апанасенко во время Курской битвы был заместителем командующего Воронежского фронта. 5 августа 1943 его смертельно ранили. Похоронили генерала на площади Революции в областной столице, но согласно завещанию, его перезахоронили в Ставрополе — на родине в 1947 году.