Памятник генералу Апанасенко в Белгороде демонтировали: его будут реконструировать

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
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Updated Сегодня, 16:46
На Вокзальной площади в Белгороде демонтировали памятник Иосифу Апанасенко. Статую будут реконструировать в Смоленске, также проведут ремонт постамента. Завершат работы к 5 августа, сообщили в мэрии.
Памятник появился на этом месте в 1949 году. Его авторы — скульптор Николай Томский и архитектор Лев Голубовский. Памятник признали объектом культурного наследия федерального значения, поэтому работы по ремонту проведут по согласованию с управлением госохраны.
Генерал Апанасенко во время Курской битвы был заместителем командующего Воронежского фронта. 5 августа 1943 его смертельно ранили. Похоронили генерала на площади Революции в областной столице, но согласно завещанию, его перезахоронили в Ставрополе — на родине в 1947 году.