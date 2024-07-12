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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Гладков рассказал о состоянии пострадавших в Шебекино детях

Один — в Москве, второй — в реанимации: что известно о пострадавших в Шебекино детях

12 июля 2024, 12:06
Фото: 1MI

Гладков рассказал о состоянии пострадавших в Шебекино детях

Несовершеннолетние получили ранения 11 июля после того, как беспилотник ВСУ целенаправленно сбросили взрывное устройство на площадку. О состоянии пострадавших рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Дети

По его данным, самого юного восьмилетнего мальчика отправили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу. У него слепое осколочное ранение позвоночника. Гладков отметил, что операцию такого уровня лучше проводить в федеральном медицинском учреждении.

13-летнего мальчика с множественными осколочными ранениями с утра из реанимации перевели в травматологическое отделение. Состояние оценивается как средней тяжести, но стабильное.

Ещё один парень с ранением грудной клетки сейчас находится в реанимации после операции. Остальные ребята получили ранения средней степени тяжести. Они уже в палате, кто-то с папой и мамой.

Пообщался с родителями — они, конечно, в шоке. Но могу сказать точно: наши врачи — высококвалифицированные и за прошедшие тяжёлые два с половиной года уже имеют хороший опыт. Уверен — они справятся. Лекарственные препараты все есть. За судьбой и состоянием наших детей, которые пострадали вчера, переживает вся Белгородская область и вся страна. Ребятам желаю скорейшего выздоровления!
Вячеслав Гладков
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