Один — в Москве, второй — в реанимации: что известно о пострадавших в Шебекино детях

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
По его данным, самого юного восьмилетнего мальчика отправили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу. У него слепое осколочное ранение позвоночника. Гладков отметил, что операцию такого уровня лучше проводить в федеральном медицинском учреждении.
13-летнего мальчика с множественными осколочными ранениями с утра из реанимации перевели в травматологическое отделение. Состояние оценивается как средней тяжести, но стабильное.
Ещё один парень с ранением грудной клетки сейчас находится в реанимации после операции. Остальные ребята получили ранения средней степени тяжести. Они уже в палате, кто-то с папой и мамой.
Пообщался с родителями — они, конечно, в шоке. Но могу сказать точно: наши врачи — высококвалифицированные и за прошедшие тяжёлые два с половиной года уже имеют хороший опыт. Уверен — они справятся. Лекарственные препараты все есть. За судьбой и состоянием наших детей, которые пострадали вчера, переживает вся Белгородская область и вся страна. Ребятам желаю скорейшего выздоровления!
Вячеслав Гладков