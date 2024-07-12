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Posted Сегодня, 18:37

Published Сегодня, 18:37

Modified Сегодня, 18:51

Updated Сегодня, 18:51

Несколько домов и автомобилей пострадали из-за атак БПЛА в белгородском приграничье

Несколько домов и автомобилей пострадали из-за атак БПЛА в белгородском приграничье

12 июля 2024, 18:37
Фото: Изображение Midjourney
Четыре населённых пункта Белгородской области атакованы беспилотниками. Пострадавших нет.

Сразу четыре населённых пункта Белгородской области атакованы беспилотниками. Пострадавших во всех случаях нет.

В Шебекинском городском округе в посёлке Красное из-за атаки БПЛА разрушено два частных дома. В селе Зиборовка дрон атаковал служебный автомобиль сельхозпредприятия. Машина сгорела полностью.

В селе Поповка Краснояружского района беспилотник атаковал два нежилых дома. Один разрушен полностью, второй — сильно повреждён.

В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль.

Напомним, что сегодня из-за артиллерийского обстрела в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадал охранник предприятия.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Автомобили#Пострадавшие#Дома#Разрушение#Атака#БПЛА
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