Несколько домов и автомобилей пострадали из-за атак БПЛА в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Сразу четыре населённых пункта Белгородской области атакованы беспилотниками. Пострадавших во всех случаях нет.
В Шебекинском городском округе в посёлке Красное из-за атаки БПЛА разрушено два частных дома. В селе Зиборовка дрон атаковал служебный автомобиль сельхозпредприятия. Машина сгорела полностью.
В селе Поповка Краснояружского района беспилотник атаковал два нежилых дома. Один разрушен полностью, второй — сильно повреждён.
В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль.
Напомним, что сегодня из-за артиллерийского обстрела в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадал охранник предприятия.