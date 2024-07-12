Критикующим выдачу средств тушения Гладков предложил поехать с ним в приграничье

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Вячеслав Гладков объяснил, зачем жителям белгородского приграничья раздают средства для тушения огня. Такая просьба была у оставшихся в селе Безымено.
Спасательная техника не может заехать в населённый пункт, поэтому жители Грайворонского городского округа обратились к властям с просьбой раздавать огнетушители.
Белгородцы приняли такую помощь «как издевательство». На это ответил губернатор. Он предложил женщине поехать вместе с ним по обстреливаемым сёлам.
«Горит, сжигает враг, гибнут спасатели, раненые. А помогать людям, которые приняли решение остаться в обстреливаемой территории, мы должны. Поэтому помогаем всеми ресурсами, которые есть в наших силах», — объяснил Вячеслав Гладков.