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Published Сегодня, 17:46

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

Критикующим выдачу средств тушения Гладков предложил поехать с ним в приграничье

Критикующим выдачу средств тушения Гладков предложил поехать с ним в приграничье

12 июля 2024, 17:46
Фото: Изображение Midjourney
Вячеслав Гладков ответил на критику выдачи огнетушителей жителям приграничья.

Вячеслав Гладков объяснил, зачем жителям белгородского приграничья раздают средства для тушения огня. Такая просьба была у оставшихся в селе Безымено.

Спасательная техника не может заехать в населённый пункт, поэтому жители Грайворонского городского округа обратились к властям с просьбой раздавать огнетушители.

Белгородцы приняли такую помощь «как издевательство». На это ответил губернатор. Он предложил женщине поехать вместе с ним по обстреливаемым сёлам.

«Горит, сжигает враг, гибнут спасатели, раненые. А помогать людям, которые приняли решение остаться в обстреливаемой территории, мы должны. Поэтому помогаем всеми ресурсами, которые есть в наших силах», — объяснил Вячеслав Гладков.
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#Алёна Мальцева#Происшествия#Помощь#Спасатели#Белгород#Гладков#Власти#Ресурсы#Критика#Приграничье#Огнетушители
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