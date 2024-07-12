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Гладков поздравил белгородцев с годовщиной Прохоровского танкового сражения

Гладков поздравил белгородцев с годовщиной Прохоровского танкового сражения

12 июля 2024, 06:42
Фото: пресс-служба Белгородской областной думы
С момента самого масштабного танкового сражения в истории нашего государства прошёл ровно 81 год. Поздравления глава Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в соцсетях.

Как отметил губернатор, 12 июля 1943 года, обороняя позиции, защитники прохоровских рубежей уничтожили танковый потенциал противника и предотвратили его последнюю попытку продвинуться восточнее по территории СССР.

Это великий подвиг, и Прохоровское поле свято хранит память о нём, в каждом монументе музея «Прохоровское поле» — правда о героизме советских людей, непобедимый дух, честь и слава России.
Вячеслав Гладков

Гладков напомнил, что в скором времени в Гусёк-Погореловке Прохоровского района создадут ещё один мемориальный комплекс под названием «Заживо сожжённым», где январе 1943 года более 600 советских военнопленных и мирных жителей были заживо сожжены нацистскими захватчиками.

Инициатором проекта стал Николай Рыжков. Как отметил губернатор, память о белгородской Хатыни обязательно сохранят вечно через это строение.

Мы, жители белгородской земли, не понаслышке знаем, как жесток враг, разрушает и поджигает наши дома вместе с мирными жителями. Также как в далёком 43-м году, мы, граждане России, обязательно победим, а наше Прохоровское поле станет местом всенародного торжества и памяти обо всех воинах-победителях.
Вячеслав Гладков
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Героизм#Вторая мировая война#Прохоровское танковое сражение#Мемориальный комплекс
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