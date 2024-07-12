Гладков поздравил белгородцев с годовщиной Прохоровского танкового сражения

Гладков напомнил, что в скором времени в Гусёк-Погореловке Прохоровского района создадут ещё один мемориальный комплекс под названием «Заживо сожжённым», где январе 1943 года более 600 советских военнопленных и мирных жителей были заживо сожжены нацистскими захватчиками.