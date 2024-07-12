Гладков анонсировал открытие мемориала в музейном комплексе «Прохоровское поле»

Сегодня, 12 июля, в регионе проходят мероприятия, связанные с юбилеем Прохоровского танкового сражения. В храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла прошла божественная литургия. А в музее-заповеднике «Третье ратное поле России» стартовала всенародная акция «Живая память благодарных поколений», целью которой является сбор советских монет для переплавки их в памятник, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.