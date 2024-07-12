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Гладков анонсировал открытие мемориала в музейном комплексе «Прохоровское поле»

Гладков анонсировал открытие мемориала в музейном комплексе «Прохоровское поле»

12 июля 2024, 15:50
Фото: Правительство Белгородской области
В музейном комплексе «Прохоровское поле» планируется создать новый мемориал под названием «Заживо сожжённым» в память о трагедии села Гусёк-Погореловка. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

12 июля глава области поздравил жителей с годовщиной знаменитого Прохоровского танкового сражения, которое произошло в 1943 году. Губернатор отметил, что Прохоровское поле хранит память о героизме и силе советских людей, а новый мемориал станет частью этого комплекса. Он откроется ко Дню Победы в 2025 году.

Вячеслав Гладков напомнил, что проект по созданию на месте трагедии нового мемориала начал по многочисленным просьбам ветеранов и жителей Николай Рыжков. Но реализовать замысел не успел, ушёл из жизни.

Но мы обязательно воплотим его. Новый мемориал мы планируем сделать частью Прохоровского комплекса. И он будет таким же уникальным, как все объекты на Третьем ратном поле России. Мы посвятим его всем советским людям, которых фашисты заживо сожгли в годы Великой Отечественной войны — как и хотел Николай Иванович. Подобного места в нашей стране нет. Оно появится на Прохоровской земле, которая, оставаясь местом всенародного подвига, станет местом всенародной памяти о жертвах фашизма. Вечным напоминанием о преступлениях, которые не имеют срока давности.
Вячеслав Гладков

Сегодня, 12 июля, в регионе проходят мероприятия, связанные с юбилеем Прохоровского танкового сражения. В храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла прошла божественная литургия. А в музее-заповеднике «Третье ратное поле России» стартовала всенародная акция «Живая память благодарных поколений», целью которой является сбор советских монет для переплавки их в памятник, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Гладков поздравил белгородцев с годовщиной Прохоровского танкового сражения
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Великая Отечественная война#Губернатор#Прохоровское поле#Белгород#Мемориал#Хорошие новости#Всенародная память#Жертвы фашизма
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